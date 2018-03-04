Bakan Bak'tan özel sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) tarafından düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Bak, sporcular için tebrik mesajı yayımladı:

"INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanan ve kadınlarda takım halinde 3'üncülüğü elde eden milli sporcularımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettikleri bu başarılar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Sporcularımızın kazandıkları madalyaları, Afrin’de vatan savunması için kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimize adamaları bizleri ayrıca gururlandırdı. Başarılarda emeği geçen sporculara, onları yetiştiren ailelerine ve antrenörlerine ülkem adına teşekkür ediyorum. Nice büyük başarılar kazanmalarını temenni ediyorum."

Kaynak: AA