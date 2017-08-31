Bakan Bak'tan Kurban Bayramı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mesajında rahmet, mağfiret ve bereketin yağmur gibi yağdığı günlerden birine, mübarek Kurban Bayramı'na erişmenin sevinci içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Huzur ve saadet membaı bayramlarımız, bizi birbirimize yaklaştıran, ortak istikamete yönlendiren ve manevi halesiyle hepimizi kuşatan kutlu birer vesiledir. Aynı zamanda bayramlar, akıp giden zaman içinde, gitgide uzaklaşan nesilleri yeniden bir araya getirip bağlayan kadim düğümler gibidir. Nice güzellikleri paylaştığımız bu özel günleri hep birlikte idrak etmenin lezzeti, bir ömür hafızalarda yaşamaya devam edecektir."

Kurban Bayramlarının özünde paylaşmayı, başkalarını düşünmeyi, kardeşçe kucaklaşmayı bağrında saklayan vakitler olduğunu vurgulayan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban, ihtiyacı olana el uzatmak, mahzun sofraların hüznünü mutluluğa dönüştürmektir. Vefanın sırrı, hatırın ve hatırlanmanın anlamı bu özel günlerde saklıdır. Sezai Karakoç'un 'Saatlerini çabuk tüket ey ulu gece / Kurban Bayramı'dır en derin bayram bence' mısralarıyla anlatmaya çalıştığı üzere, Kurban Bayramı takvim yapraklarının arasında yahut bir telefon mesajında kaybolmaya mahkum edilemeyecek kadar derin ve kıymetlidir. Bu bayramın içinde şükretmek ve hayatın özüne dair tefekkür etmek vardır. Kurbanın ne için feda edildiğini idrak etmek, bayramın sırrına ermekle eş değerdir. Kurban, ölümle değil, tam aksine dirilişle alakalıdır. Bu manasıyla Kurban Bayramımızın İslam alemine, ülkemize ve tüm insanlığa yeni ve güzel günler getirmesini, mazlumların gözyaşının dinmesini ve umutla yoğrulmuş bir dirilişe vesile olmasını temenni eder, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim."