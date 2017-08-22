  • 22 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.499
    EURO 4.134
  • BIST 108614.87
    ALTIN 145.079
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Bak, altın madalya kazanan Başar'ı tebrik etti

Bakan Bak, altın madalya kazanan Başar'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanan Metehan Başar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Bak, altın madalya kazanan Başarı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanan Metehan Başar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanarak Türkiye'ye dünya şampiyonluğu sevincini yaşatan milli sporcu Metehan Başar'ı müsabakanın hemen ardından telefonla aradı.

Bakan Bak, telefon görüşmesinde Metehan Başar'a şampiyonayı heyecanla takip ettiğini, elde ettiği büyük başarıdan dolayı duyduğu mutluluk ve gururu da dile getirdi.

Osman Aşkın Bak, Metehan Başar'ın elde ettiği şampiyonluk dolayısıyla ayrıca tebrik mesajı da yayımladı.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan ve ülkemize büyük gurur yaşatan Metehan Başar kardeşimi gönülden kutluyorum. Ata sporumuz güreşte ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırarak göğsümüzü kabartan mili sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

Etiketler: gençlik ve spor bakanı osman aşkın bak, Metehan Başar, tebrik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER