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Buradasınız : » » Bakan Avcı'dan halkoylaması açıklaması

Bakan Avcı'dan halkoylaması açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Referandum sonuçları memleketimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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Bakan Avcıdan halkoylaması açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, partisinin Eskişehir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Referandum sonuçları memleketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu süreçte Eskişehir için söylüyorum, başından beri büyük gayretle çalışan başta Sayın il Başkanımız olmak üzere bütün teşkilatımıza ve bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Eskişehir'de ve Türkiye'de vakur bir kampanya yürütüldü. Neticeler netleşmek üzere, birazdan Sayın Başbakanımız açıklama yapacak."

Etiketler: kültür ve turizm bakanı, Nabi Avcı, halkoylaması
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