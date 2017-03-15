Bakan Avcı, Avrupa'yı uyardı: Başlarına büyük bela alacaklar

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Almanya ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı son günlerdeki tutumuna ilişkin, "Avrupa ülkelerinde esen bu ırkçı, yabancı düşmanı söylem üzerine bir de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dezenformasyonu ve lobi çalışmaları ekleniyor. Hakikaten Avrupa zor durumda. O yüzden uyarılarımızı ciddiye almaları gerekir. Bu gidişle başlarına büyük bela alacaklar alıyorlar." dedi.

Bakan Avcı, yaptığı açıklamada, Avrupa'nın hastalandığını ve bu gidişle toparlanmasının zor olduğunu, bunu Avrupalıların da anlaması gerektiğini belirtti.

Avrupa siyaset sınıfının ciddi bir buhran yaşadığını ifade eden Avcı, 15 yıl içerisinde Avrupa siyasetinin nasıl bir kalibre değişimine uğradığını, nasıl bir çapsızlığa gittiğini, adam yokluğu yaşadığını gördüklerini vurguladı.

Bunun son örneklerinden birinin de Hollanda'da yaşandığını anımsatan Avcı, Hollanda veya Avrupa halklarıyla bir sorunları bulunmadığını ancak bazı yönetimlerle sorunlar olduğunu kaydetti.

Yakın zamanda Hollanda'daki eylem ve söylemlerin, ülkenin nasıl bir siyasetçi güruha mahkum olmak üzere olduğunu gösterdiğini, bu durumun kendilerini üzdüğünü aktaran Bakan Avcı, şöyle konuştu:

"Bugünkü Hollanda yönetim sınıfı fevkalade cahil, görgüsüz, küstah ve bencil. Bunlar gerçekten Avrupa'nın başına bela olacaklar, onun işaretlerini de veriyorlar. Bugün diyelim ki oradaki Türklere veya Doğu Avrupa'dan, Afrika'dan, farklı yerlerden gelen yabancılara düşmanlık biçiminde boy veren bu kötülük, zaman içerisinde Hollanda'nın kendi içerisine de döner, Hollanda'yı zehirlemeye başladığını zaten görüyorsunuz. Oradaki polis, herhalde daha daha aklı başında bir yönetimin iş başında olduğu zamanlarda, bu kadar hoyrat, acımasız, insanlık dışı bir tavır sergileyemezdi ama bu dalga dalga yayılıyor."

"Akıllarını başlarına toplamalarına yardımcı olmak gerekir"

Hollanda, Avrupa ve dünya medyasının olaylar karşısında sergilediği tavrın da Avrupa'nın kötü bir gidişle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini vurgulayan Avcı, Avrupa'ya yardımcı olmak gerektiğini belirterek, "Gerekirse terbiye edici söylemlerle veya terbiyevi tedbirlerle onların akıllarını başlarına toplamalarına yardımcı olmak gerekir." ifadesini kullandı.

Türk ve Hollanda halkları arasındaki münasebetlerin, bu küstah siyasetçilerin ufkunu ve çapını aştığını kaydeden Avcı, son 15 yılda Hollanda'dan milyonlarca insanın Türkiye'de tatil yaptığını ve Türk halkını tanıdığını bildirdi.

Hollanda halkının da bu durumdan rahatsız olduğunu düşündüğünü belirten Avcı, yaşananların siyasi kampanya konusunu aştığını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapılanların insanlık dışı olduğunu kaydetti.

Hollanda'daki son olayda, siyasilerden sokaktaki polisine kadar sorumluluğu olan herkesin hesap vermesi gerektiğine işaret eden Bakan Avcı, altı ay önce, 6 Ekim 2016'da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün, Hollanda'nın Utrecht kentindeki "Değişen Toplumda Dini Miras Turizmi Nasıl Gelişir?" temalı konferansında konuşma yaptığını, orada geçen gün Hollanda'da yaşananların ayak seslerini hissettiğini, onun için 6 Ekim'de bir basın toplantısını düzenlediğini anlattı.

Basın toplantısında FETÖ hakkında Hollanda makamlarını uyardığını anımsatan Avcı, toplantıda "Özellikle FETÖ operasyonları ve başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan birtakım FETÖ mensuplarının Hollanda'da da başka Avrupa ülkelerinde de Türkiye aleyhine çok sistematik bir kampanya yürüttüklerini gördüğünü." söylediğini aktardı.

Bakan Avcı, Hollanda makamlarının kendi kendilerine, "Bunlar gerçekten emri kimden alıyorlar? Bunlar gerçekten Hollanda bürokrasisinin mi emrindeler yoksa Pensilvanya’nın mı emrindeler?" sorusunu sormalarını önerdiğini ve bu soruyu ciddiye almalarını tavsiye ettiğini anlattı.

"Hollanda'da da Türkiye'deki gibi soru hırsızlığı yaptıklarına dair sağlam duyumlar var"

Utrecht'te toplantı yapılırken, Hollandalı muhatap bakanın kendisiyle yan yana oturduğunu fakat konuşmasını yaptıktan sonra soğuk bir şekilde "Gitmem lazım" diyerek ayrıldığını aktaran Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Durumu oradaki arkadaşlarımıza anlattığımda, buna şaşırmadıklarını çünkü Hollanda'ya gelip çifte vatandaşlık almış FETÖ ile iltisaklı bazı insanların Hollanda bürokrasisinde kilit noktalara geldiklerini ve onların siyasetçileri yönlendirdiklerini söylediler. Yani belediyelerde, belediye meclislerinde görev aldılar, yerleştiler, siyasetçilerin kampanyalarına destek oldular, bazılarına menfaatler temin ederek, Türkiye'de geçmişte örneklerini gördüğümüz şeyleri oralarda da yaptıklarını anlattılar. Bilhassa Türkiye düşmanlığı ve Türkiye aleyhtarlığı konusunda Hollandalı bazı siyasetçileri ve Hollanda basınını yönlendirdiklerini söylediler. Hatta Hollanda'daki okullarda da aynı Türkiye'deki gibi soru hırsızlığı yapıp belli yerlere gelmek için aynı sınav hırsızlıklarını yaptıklarına dair sağlam duyumlar var. Bu Hollandalıların meselesi, onların problemi ama daha o zaman görülüyordu, o zaman da söyledim, neticede bunlar sizin yanınızda gibi görünürler ama çıkarlarına aykırı bir şey olduğu zaman ne yapacaklarını siz de görürsünüz demiştik. Benzer durum Almanya ve diğerlerinde de var. Avrupa ülkelerinde esen bu ırkçı, yabancı düşmanı söylem üzerine bir de FETÖ'nün dezenformasyonu ve lobi çalışmaları ekleniyor. Hakikaten Avrupa zor durumda, o yüzden uyarılarımızı ciddiye almaları gerekir. Bu gidişle başlarına büyük bela alacaklar, alıyorlar."

Hollanda'daki FETÖ okulları

Hollanda'da FETÖ'ye bağlı iki lise, yedi ilkokul ve bir dershane bulunuyor. Ülke basınındaki haberlerde bunlar, Cosmicus Koleji (Rotterdam), Metis Montessori Lisesi (Amsterdam), Roos İslami İlkokulu- IBS De Roos (Purmerend ve Zaandam), Cosmicus İlkokulu (Rotterdam, Lahey ve Arnhem), Cosmicus-Impuls İlkokulu (Amsterdam), Witte Tulp İlkokulu (Amsterdam) ve INPOINT Dershanesi (Meerdere) olarak sıralanıyor.

Örgüte ait değişik kentlerde kız ve erkek yurtları da yer alıyor.

Inholland Üniversitesi'nde ise FETÖ örgütünün kontrolünde Girişimcilik Kürsüsü faaliyet gösteriyor. Kürsünün başkanı Gürkan Çelik, Hollanda Türkiye Dostluk Vakfının da (NTFF) yöneticiliğini yapıyor.