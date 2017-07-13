Bakan Arslan'dan Sinop ziyareti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere uçakla Samsun'dan Sinop'a geldi. Sinop Havalimanı'nda Vali Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Baki Ergül ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Yetkililerden kentte devam eden yatırımlara ilişkin bilgi alan Arslan, daha sonra havalimanında yapımı devam eden yeni terminal binası inşaatı gezdi.

Yaklaşık 60 milyon lira harcanarak yapılan terminal binasının 2 ay sonra hizmete açılacağını bildiren Arslan, binanın Sinoplulara hayırlı olması dileğinde bulundu.

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları ile Genze mevkisindeki heyelan bölgesinde incelemede bulunan Arslan, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz'ün Ayancık ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Şehidin ailesine başsağlığı dileyen ve şehit Açıkgöz için dua eden Arslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ömer Can Açıkgöz ve tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Özellikle bu hafta şehit mezarlarını ziyaret ederek onları andıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz ülkemizin bekası, istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, FETÖ örgütü başı ve üyeleri dahil bu ülkenin geleceği ile ilgili kötü emeller beslediklerinde, 15 Temmuz'da bunu hayata geçirmek istediklerinde, genç yaşlı demeden meydanlara çıktılar, millet olma şuuru ile hareket ettiler. Tankların, tüfeklerin, helikopterlerin karşısında durdular. Dolayısıyla istiyoruz ki şehitlerin yürüdüğü kutsal yolda hayatları pahasına bize emanet bıraktıkları bu topraklara daha fazla sahip çıkalım."

Vatanın gelecek nesillere aktarılması adına gecelerini gündüze katarken özellikle şehitleri unutmadıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Onların ne uğuruna şehitlik mertebesine ulaştıklarını hiç ama hiç unutturmayalım. Şehit ailelerine teşekkür ediyoruz. O anneler, o babalarki bu ülke için gözünü kırpmadan hayatlarını feda eden çocuklar yetiştirmişler. Biz inşallah böyle bir milletin ferdi olduğumuz, milletimizin bu dik duruşu olduğu sürece geçmişte olduğu gibi gelecekte de istiklalimiz ve bağımsızlığımız için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yaşamımızı sürdüreceğiz. Hainlere hiçbir zaman fırsat vermedik, vermeyeceğiz."