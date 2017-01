Bakan Arslan'dan sanal teröristlere sert çıkış

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Belediye İstasyonu’nda gezerek yetkililerden son bilgileri aldı.

Burada konuşan Bakan Arslan, perşembe günü 5 Ocak saat 14.00’da inşallah Keçiören Belediyesi’nin önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla Keçiören Metrosu’nu hizmete sokacaklarını hatırlatarak, “Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Elbette ki Ankaralıları, Keçiörenlileri kendi mutlu günlerinde sevincimizi bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Bugün özellikle Keçiören Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kendi çalışma arkadaşlarım, müsteşarım, genel müdürümüzle birlikte bir kere daha gelelim yerinde bilgi alalım, açılış yapılmadan önce müdahale etmemiz gereken bir şey var mı? Yapmamız gereken bir şey var mı? Onu yerinde görelim diye bir kere daha özellikle de bu istasyonun çok büyük olması hasebiyle Keçiören Belediye İstasyonu’nda böyle bir inceleme yaptık.' diye konuştu

Bakan Arslan 'Herhangi bir aksaklığın olmadığını, herhangi bir eksikliğin olmadığını zaten gördük, Ağustos ayında test sürüşlerine Sayın Başbakanımızın katılımlarıyla başlamıştık, o günden bugüne herhangi bir aksaklık olmadan bütün sistemler 7 istasyon dahil full çalışabilecek duruma gelmiş durumda. Dolayısıyla 5’i itibariyle biz inşallah Keçiören Metrosu’nu hizmete sunmuş olacağız.' dedi.

Ankaralılar 9 istasyon kesintisiz gidecekler

Ankaralıların Şehitler İstasyonu’ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi’ne kadar 9 istasyon kesintisiz götürüleceğine dikkat çeken Arslan, 'Daha sonra da Atatürk Kültür Merkezi’nde yine Yenimahalle - Batıkent tarafından gelen raylı sistemle de entegre olacak şekilde Kızılay’a kadar taşıyacağız ancak bizim hedefimiz Atatürk Kültür Merkezi’nden Kızılay’a kadar olan bağlantıyı da kesintisiz halde yapmak ki Keçiörenli, Kızılay’a kadar aktarmasız gidebilsin. Onun da inşallah ihalesini hemen bu sene başında yapıyoruz hedefimiz yaklaşık ihale sürecinden sonra 1 ila 1,5 yılda bitirmek ki oradaki tarihi de 2018’in sonu olarak şimdiden deklare edelim. 2018’in sonunda bizim burayı Atatürk Kültür Merkezi’nden Kızılay’a bağlamış olmamız gerekiyor bununla ilgili yapılması gereken her şeyi zaten yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

'İnşallah 5’inde Keçiören Metrosu hizmete girecek'

"Bir de özellikle Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Çubuk bağlantısı çok önemli bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın talimatları var, biz onun gereğini yapıyoruz" diyen Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İnşallah bu sene onun da ihale sürecini başlatarak dolayısıyla Keçiören Metrosu’nu Çubuk’a kadar uzatmış olacağız, bunu da söyleyelim. 9 istasyon, 9 bin 220 metreden oluşan Keçiören Metrosu inşallah 5’inde açılıyor, Ankaralılara, Ankara’ya hayırlı uğurlu olsun. Üç tane metro hattını aynı anda başlatmışlardı tabii Büyükşehir Belediye imkanlarıyla üçünün birden bitirilmesinin zorluğu herkesin malumuydu dolayısıyla sonuçta başlattık bu süreçleri, üç projenin de tamamlanması adına bakanlığın belediyeye destek vermesi kararı alındıktan sonra diğer iki metro hizmete girdi, inşallah 5’inde de Keçiören Metrosu hizmete girecek. Herkes bilsin ki bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızla olan işbirliğimiz insanımıza hizmet amaçlı kesinlikle bundan sonra da devam edecek. Biz yine Ankara’nın, Ankaralıların hizmetine birçok projeyi birlikte sunmuş olacağız.'

Sosyal medya provokatörleri

Bakan Arslan bir gazetecinin, 'Sosyal medya provokatörleri konusu ile ilgili devlet bir adım attı ve ‘artık burası dingonun ahırı değil, adımlar atılacak’ dedi Sayın Kurtulmuş, siz nasıl değerlendireceksiniz sosyal medya provokatörlerini? Bir kişi de Barbaros Şansal, gözaltına alındı ve Türkiye’ye getirildi. Gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz” soruları üzerine, “Kişi de kişiler de şunu bilmeli: Normal hayatta, normal hayat akışında her ne suç ise sosyal medyada da aynı şeyler suçtur. Yani normal hayatta bir başkasına söyleyemeyeceğiniz, sarf edemeyeceğiniz bir cümleyi ülkenin bekası, istikbali ve istiklali için sarf edemeyeceğiniz bir cümleyi sosyal medyada sarf etme özgürlüğünüz yok.' açıklamasında bulundu.

'İki saniyede sizi gözaltına alırlar'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'İnsanlarımız şu yanılgıya düşüyorlar, sosyal medyada sarf ederim, benim yanıma kar kalır. Yok böyle bir şey. Normalde bu istasyonda sarf ettiğiniz bir lafla ilgili, ilgili merciler, güvenlik güçleri anında müdahale eder, iki saniyede sizi gözaltına alır. Sanal medyada sadece erişmesiyle ilgili erişim süreci araya girebilir ama değişen hiçbir şey yok. Normal hayatta her ne suç ise, her neyi yapmamak gerekiyorsa, her ne adabı muaşeretten ise sosyal medyada da aynı şeyler suç aynı şeyler adabı muaşerete, ülkemiz insanının kültürüne uygun olmadan yapılıyor ise onun gereği yapılır ki yapılıyor.' dedi.

'Milletimiz meydanlarda canlarını ortaya koydu'

Başbakan Yarcımcısı Kurtulmuş’un dün Bakanlar Kurulu’ndan sonra yaptığı açıklamaya dikkat çeken Bakan Arslan, 'Herkesin bunu böyle bilmesi lazım, ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği, bekası, istikbali ve istiklali için güvenlik güçlerimiz canlarını ortaya koyuyorlar. 15 Temmuz’da insanımız meydanlarda canlarını ortaya koydu, kimsenin bunu unutmaması lazım. Bu millet canı pahasına ülkesini koruyorsa kusura bakmasın da sosyal medya üzerinden oluyor diye birilerinin yanlışlığına izin verilmez, verilmeyecektir, yasa olarak her ne yapılması gerekirse yapılıyor, bundan sonra da yapılacaktır. Bunun böyle bilinmesinde fayda var.' değerlendirmesinde bulundu. İHA