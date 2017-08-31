  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Bakan Arslan'dan Kurban Bayramı mesajı

Bakan Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, küskünlerin barıştığı, insanların sevdiklerine kavuştuğu bir bayramın daha milletçe idrak edildiğini belirtti.

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Bakan Arslandan Kurban Bayramı mesajı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Herkes sevdiklerine daha kolay kavuşsun diye son 15 yıldır, ülkemizin her şehrini birbirine bölünmüş yollarla, demiryollarıyla, deniz ve havayolları ile bağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, insanların sevdiklerine kavuştuğu bir bayramın daha milletçe idrak edildiğini belirtti.

Bayramda seyahat edeceklere de uyarılarda bulunan Arslan, şunları kaydetti:

"Herkes sevdiklerine daha kolay kavuşsun diye son 15 yıldır, ülkemizin her şehrini birbirine bölünmüş yollarla, demiryollarıyla, deniz ve havayolları ile bağlıyoruz. Sevginin, barışın, dostluğun en üst düzeyde yaşandığı, aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olunması, uykusuz ve yorgun olarak araç kullanılmamasını özellikle istirham ediyorum.

Bu güzel bayram coşkusunun gönüllerimizi şenlendirmesini, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni ediyorum. Bu duygularla, çalışma arkadaşlarımın ve aziz milletimizin, mübarek Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenab-ı Mevla'dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım."

Etiketler: bakan arslan, Bakan Arslan'dan Kurban Bayramı mesajı
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