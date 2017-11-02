Bakan Arslan'dan küçük Samet'e hastanede ziyaret

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'da beyin tümörü nedeniyle özel bir hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören 7 yaşındaki Samet Meltem'i ziyaret etti.

Samet'in babası Yasin Meltem, hastanenin üzerinden her gün helikopterlerin geçtiğini ve her helikopter geçişinde oğlunun, en büyük hayalinin helikopterle dolaşmak olduğunu dile getirdiğini ifade etti.

Samet'e uzaktan kumandalı oyuncak helikopter ve Beşiktaş giydirmeli uçak maketi hediye eden Arslan, "Her ne kadar Samet'in hayalini şimdilik yerine getiremesek de bu hediyelerimizin kendisine moral olmasını diliyorum." dedi.

Arslan, doktorların tedavi sürecinde Samet'in helikoptere binmesini uygun bulmadığını dile getirerek, Samet'in iyileşmesinin ve doktorların onay vermesinin ardından helikopterle seyahat edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA