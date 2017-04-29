Bakan Arslan'dan Kars ziyareti

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta katıldığı törende yaklaşık 350 bin bilişim tahta dağıttıklarını, 10 binin üzerinde okula geniş bant internet ağı kurduklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile başarılı çalışmalar yürüttüklerini, çok güzel iş birlikleri kurduklarını belirten Arslan, "Herkesin malumu Fatih Projesi'nin başlangıcı özellikle Bakanlığımızın destekleri ve Evrensel Hizmet Fonu'ndan kaynak aktarmasıyla başlatıldı. Bugün 350 bine yakın bir bilişim tahtayı dağıtmış durumdayız. 10 binin üzerinde okula geniş bant internet Bakanlığımız tarafından yapıldı." dedi.

Arslan, Kars'ta okullaşma oranının artırmak istediklerini ifade ederek, "İlimizdeki okullaşma oranını artırmak, derslik sayısını artırmak, derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürmek adına ciddi bir gayretimiz var. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına müteşekkiriz." diye konuştu.

Kars'ta iki tane okul yapımı için protokole imza koyacak Mektebim Okullarına ve Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko'ya teşekkür eden Arslan Kars'ın Kalko ailesinin memleketi olduğunu, dolayısıyla burada yapılacak okulların aile için ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko ile "Kağızman'ın Karabağ köyünde, kendi köyünde yapacağı 4 derslik okul ve gerekse merkezde 24 derslik okulun bugün protokolünü imzalayacağız." diyen Arslan, okulun bir an önce hizmete girmesini beklediklerini kaydetti. Arslan, "İyi örnekler, her zaman diğer okulların da iyi örnek alması ve kendi standartlarını yükseltmesi adına önemli. Bu konuda bizler üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

"Yurt dışında okul açıp ülkemizin ismini karalayanlara inat"

Mektebim Okullarının, sadece Türkiye sınırları içerisinde kalmayıp yurt dışında da Türkiye'yi başarılı şekilde temsil edeceği yönündeki inancını dile getiren Arslan, "Özellikle kötü amaçları doğrultusunda dışarıda okul açıp ülkemizin isminden yararlanılıp gün sonunda ülkemizin ismini karalayanlara inat, inşallah bayrağımızı çok daha yüceltecek, ülkemizin itibarını dışarıda çok daha yükseltecek katkılar verecek. Bu anlamda bu sorumluluğu yerine getirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko ise atalarının büyüdüğü yere okul yapmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, yatırımları devam edeceğini vurguladı.