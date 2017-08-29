Bakan Arslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 30 Ağustos 1922'de elde edilen zaferle Cumhuriyet'in temellerinin atıldığını belirterek, bu günün Türk milleti için iftihar vesilesi olduğunu bildirdi.

Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarih boyunca birlik ve beraberliği yıkmaya yönelik her türlü girişimi boşa çıkaran milletin, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya kanıtladığını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ettiği büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarının düşmandan bütünüyle arındırıldığını ve İstiklal Savaşı'nın hak ettiği büyük zaferle taçlandığını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"30 Ağustos'ta elde edilen bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. 30 Ağustos aziz milletimiz için çok özel bir anlam ve öneme sahiptir, hepimizin ortak bayramıdır, hepimiz için bir iftihar vesilesidir. Çok şükür ki, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin azmi ve gayreti sayesinde her geçen gün daha da kalkınmakta, güçlenmekte, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir.

İnanıyorum ki, Türkiye, milletiyle bölünmez bir bütün olarak, bugün kardeşliğimize kasteden FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi terör ve benzeri tüm tehditlerin üstesinden gelecek, çok daha parlak, çok daha aydınlık bir geleceğe kavuşacaktır. Bu anlamlı gün dolayısıyla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum."