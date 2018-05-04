Bakan Arslan: Seçimlerle ilgili her türlü tedbiri aldık

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, soruları cevaplandırdı.

"Kafa karışıklığı ile yol alırsanız işte böyle boşa düşersiniz"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin soru üzerine Arslan, "Hala ana muhalefet partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlamadığı bir şey var, seçilecek cumhurbaşkanı hükümet kuracak ve bu ülkeyi idare edecek. Bunun farkında değiller. Ana muhalefet partisi genel başkanı 'bu ülkeyi idare edeceğim' diyorsa, kendisinin bu ülkeyi yönetmeye aday olması lazımdı. Ana muhalefet partisi liderine yakışan buydu." diye konuştu.

Arslan, CHP'nin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesini değerlendirirken, "İyi güzel de bir partinin liderisiniz, genel başkanısınız ve ben 'bu ülkeyi yöneteceğim' diyorsunuz ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin yönetim tarzının değiştiğinin farkında değilsiniz ya da kendinize güvenmiyorsunuz, onun yerine size rakip olan birini ekarte etmek adına bir yol izliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı için saydığı kriterlerin anımsatılması üzerine ise Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeyi yönetecek program yapmalı ve bu programlarla ülkeyi yönetecek adayla yola çıkmalısınız ama ülkeyi yönetmek üzerine değil de başka saiklerle aday bulma peşine düştüler. Bunu son güne bırakırsanız, bununla ilgili toplumda da kendi partinizde de kendinizde de bir kafa karışıklığıyla yol alırsanız işte böyle boşa düşersiniz. Bir gün 'Ekonomiden çok iyi anlayan, 80 milyonu kucaklayacak bir aday.' dersiniz, günün sonunda bu profile uymayan kişiyi çıkarmak zorunda kalırsınız. Ağzı laf yapan, size rakip olan, sizin partinizin 'bu benim genel başkanlığımı yapamaz.' dediği bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmak zorunda kalırsınız. 'Kavgacı olmayan, polemik yapmayan adayla çıkacağız.' dedi, kusura bakmasın da adayları İnce'yi bu ülke insanı tanıyor, 'polemik yapmayan, kavgacı olmayan' tabirine ne kadar uyuyor, bunu vatandaş çok iyi biliyor."

"Seçimlere yönelik her türlü tedbiri aldık"

Arslan, seçimler için geri sayımın sürdüğünü, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan vatandaşların iradesinin sandığa doğru yansıması adına gerekeni yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Siber güvenliğin önemine işaret eden Arslan, "Bununla ilgili, ister kamu ister özel sektör olsun konunun taraflarının bu işle ilgili birimlerini uyarıyoruz ve almaları gereken tedbirleri onlara yazılı olarak deklare ediyoruz." diye konuştu.

Arslan, sistemde herhangi bir aksaklık olmaması ve ilgili kurumların kesintisiz hizmet verebilmelerinin üzerinde titizlikle durduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Burada kamu-özel ayrımı yok. Çünkü bu bir sistem bütünlüğü. Sonuçta GSM operatörlerini, servis sağlayıcıları düşünürseniz, sadece seçim sathı mahalli olarak bakmamak lazım. Siber güvenlik sürekli önemli. Finans sektörüne, ekonomiye yönelik bu kadar saldırının olduğu bir ortamda, 15 Temmuz sonrası da dahil biz her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz."

"Cumhurbaşkanlığı sisteminde iş yapma kolaylığı gelecek"

Arslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin büyük projelere etkisine ilişkin de özellikle yasama ve yürütmenin tamamen birbirinden ayrıldığı yeni uygulamanın işlemleri kolaylaştıracağını anlattı.

Yürütmenin, yönetimin başı olan cumhurbaşkanının ortaya koyduğu siyaset çerçevesinde görevini yapacağını dile getiren Arslan, "Biz de bütün büyük projeleri yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti hükümetlerinin aynı düşünce çerçevesinde işlere bakmasının avantajından kaynaklı işlerimizi rahatlıkla yürütebildik. Özellikle koalisyon dönemlerinde bu işleri yapmanın ne kadar zor olduğunu gördük, biliyoruz. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bütün bunlar aradan çıkacak. İş ve işlem yapma kolaylığı gelmiş olacak." ifadesini kullandı.

"Ana muhalefet hala sistemi anlamıyor"

Birilerinin hala Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlamadığını dile getiren Arslan, "Yeni sistemde ülkenin, yürütme anlamında tamamen cumhurbaşkanına ve onun kurduğu bakanlara ve hükümet sistemine göre şekilleneceğini, idarenin burada olacağını biliyoruz ama belli ki ana muhalefet hala bunu anlamış değil, anlamadığı için de 'Ben gelirsem büyük projelerin tamamını durduracağım.' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu modelle büyük projeleri yaparken ülkenin öz kaynaklarıyla da Anadolu'nun diğer yerlerine hizmet götürdüklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkenin her yerine hizmet götürüyoruz, ulaştırma koridorlarını tamamlıyoruz. Büyük projeleri durdurur, yap-işlet-devret modelini devreden çıkarırsanız, bu büyük Türkiye hedefinden vazgeçmek, küçülen ve şamar oğlanı olan Türkiye'ye doğru gitmek anlamına geliyor. Allah'tan millet bunu çok iyi biliyor. Allah'tan millet, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne yapmak istediğimizi çok iyi biliyor, bildiği için de sonuna kadar destekliyor. Allah'tan milletimiz, kafa karışıklığı olanlar gibi düşünmüyor. Milletimizin herhangi bir şekilde kafa karışıklığı yok ama bu bize gevşemek, boş durmak gibi bir hak tanımıyor. Biz de kendimizi, hedeflerimizi, AK Parti olarak hangi hedefler doğrultusunda yürüdüğümüzü ve bu ülkeyi nereye götürdüğümüzü tekrar tekrar, doğru bir şekilde anlatmalıyız. Eminim ki biz doğru anlatacağız, biz doğru anlattığımızda da hiç şüphemiz yok ki milletimiz her zamanki gibi en doğru şekilde anlayacak ve en doğru şekilde kararını verecek. O karar da ülkemizi gelecek hedeflerine yürütecek karar olacak. O karar da hedefleri, planları, programları olan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olması, yasama erkinde de onun kadar güçlü bir AK Parti kadrosunun Mecliste olması anlamına geliyor. O yüzden yeni dönemde biz bu projeleri çok daha hızlı hayata geçirmiş olacağız."

Kaynak: AA