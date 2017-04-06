Bakan Arslan, Rize-Artvin havalimanı için tarih verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rize-Artvin Havalimanı'nın 29 Ekim 2020'de bitirileceğini bildirdi.

Arslan, yaptığı açıklamada, Rize-Artvin Havalimanı'nı bölgesel hava taşımacılığı açısından çok önemsediklerini söyledi.

Bu havalimanının, dünyanın denizde yapılmış üçüncü ve Türkiye'nin ikinci havalimanı olacağını ifade eden Arslan, "25 metre derinliğinde ve 85 milyon ton taş dolgu yapacağız. Havalimanın önemini ve özelliğini vurgulaması adına çok önemli. Konvansiyonel boyut dediğimiz 3 bin metreye 45 metrelik bir pist olacak. Dünyanın her yerine uçabilecek uçakların gelebileceği ve inebileceği bir pistten bahsediyoruz." diye konuştu.

Arslan, havalimanının yılda 3 milyon yolcuya hizmet edebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"25 bin metrekare kapalı alana sahip olan bir terminal yapacağız. Onun da proje süreçleri devam ediyor. Sözleşmesine göre 2021 yılında bitmesi öngörülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile arkadaşlarımızla tekrar görüştük. Rize-Artvin Havalimanı 29 Ekim 2020 yılında bitirilecek. Yani 3,5 yıl sonra biz bu havalimanını bitirmiş olacağız. Bölge insanının hizmetine sunmuş olacağız. Yeter ki amacınız iş yapmak ve eser üretmek olsun. Bu bölge taşa da doğal güzelliklere de sahip. Biz taşı bulacağız ve bu havalimanını yapıp gerçekleştireceğiz. Bundan da Rizeliler ve Artvinliler mutlu olacak. Rize-Artvin Havalimanı hem bölgeye bölge insanına ve bu kadar değerli turizm merkezi olan bir yere misafirlerimizi ağırlayacak bir havalimanı kazandırmış olacağız."

Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'de havacılık sektörünün geldiği noktayı gösterdiğini kaydeden Arslan, 2002 yılında 25 havalimanı varken bugün 55 aktif havalimanı bulunduğunu söyledi.

Yılda yaklaşık 35 milyon yolcuya iç ve dış hat olarak hizmet veriyorken bugün yılda 180 milyonun üzerinde yolcuya hizmet edildiğini anımsatan Arslan, "Daha da önemlisi dünyanın en büyük ve en fazla yolcuya hizmet edecek havalimanını İstanbul'a yapıyoruz. Bu da yılda 200 milyon yolcuya hizmet edecek. Ülkemizi dünyanın havacılık merkezi haline getirecek bir havalimanı." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, bununla da yetinmediklerini belirterek, "Şu an aktif olarak 6 havalimanının yapılması ile ilgili süreçleri devam ettiriyoruz. İstanbul, Rize-Artvin, Çukurova Bölgesel Havalimanı, Yozgat, Karaman, Gümüşhane-Bayburt arasına hizmet edebilecek bir havalimanı, İzmir Çeşme'de de yeni bir havalimanı..." dedi.

Türk havacılık sektörünün, dünyanın havacılık merkezi olmasına uygun bir şekilde daha da gelişerek hizmet eder hale geleceğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Çünkü havacılık yatırımın yapılması, yatırım erbabının hızlı bir şekilde gelmesi, dünyadaki ticaret olan her yere kolaylıkla erişebilmeniz anlamına geliyor. Adeta ticaretin, ekonominin, sanayinin ve endüstrinin büyümesinin önündeki en büyük engelken, şimdi tam tersine ülkemizin havacılık alanında geldiği noktayı düşünürseniz engel olmaktan ziyade bunların hepsinin büyümesi adına bir lokomotif haline geldi. İnşallah daha da büyüyecek ve artacak."