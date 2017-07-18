Bakan Arslan, LYS'de dereceye giren öğrencileri kabul etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ülkenin imarı için 100 bin çalışanla gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bakanlık olarak ülkeyi imar ederken kendini iyi yetiştirmiş, bu ülkenin geleceğiyle dertlenen ve ülkeyi ileri taşımak için uğraşan gençlerin yetişmesini önemsiyoruz." dedi.

Bakan Arslan, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Beyza Gürbüz ile Türkiye üçüncüsü Züleyha Seyhan'ı makamında kabul etti.

Arslan, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğine işaret ederek, iki gün önce Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde genç, kadın, erkek herkesin meydanlara indiğini anımsattı.

Bu ülkenin istiklali, istikbali ve bekası için güvenlik güçleriyle birlikte ciddi bir mücadele içinde olduklarını anlatan Arslan, ülke için gerekiyorsa herkesin gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazır olduğunu söyledi.

Arslan, ülkenin kalkınmaya, büyümeye ve gelişmeye ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, bunların ülke insanının yaşam standardını artırmak ve Türkiye'yi daha ileriye taşımak açısından olduğu kadar, dünyada Türkiye'den medet uman mazlumlar ve mağdurlar için de önemli olduğunu bildirdi.

Güvenlik alanında mücadele devam ederken ülkeyi imar etmek için de herkese görev düştüğünü dile getiren Arslan, Bakanlık olarak bunun için 100 bin çalışanla gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Arslan, "Aldığımız emaneti gelecek nesillere daha iyi şartlarda teslim etmemiz lazım. Bunu yaparken, onların yetişmesi de önemli çünkü onlar aldıkları bayrağı çok daha yukarı taşıyarak bir sonraki nesle aktaracak." diye konuştu.

Nene Hatun Kız Fen Lisesinin LYS'de gösterdiği başarıya dikkati çeken Arslan, okul öğrencilerinden Beyza Gürbüz'ün dört dalda birinci olduğunu, Züleyha Seyhan'ın da üçüncü olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ziyaretinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Arslan, başarıda ailelerin, öğretmenlerin, okulun ve çevrenin çok büyük etkisi bulunduğunu dile getirdi.

Arslan, Bakanlık olarak ülkeyi imar ederken kendisini iyi yetiştirmiş, bu ülkenin geleceğiyle dertlenen ve ülkeyi ileriye taşımak için uğraşan gençlerin yetişmesini önemsediklerini vurguladı.

Okulun isminin önemine de değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Nene Hatun İstiklal Mücadelesi'nde 6 aylık bebeğini emzirip, bırakıp, istiklal mücadelesi için sokağa çıkan ve 'benim çocuğum annesiz, babasız büyüyebilir ama vatansız büyüyemez' ifadesini kullanan bir büyüğümüz. Siz gençler, 15 Temmuz 2016'da aynen birer Nene Hatun olarak meydana çıktınız, olağanüstü bir mücadele verdiniz. Sizinle gurur duyduğumuzu tekrar ifade etmek isterim. Aldığınız sorumluluk çok büyük. Bu sorumluluğun bilincindesiniz, bu bilinçle yetişiyorsunuz, yolunuz, bahtınız açık olsun. Büyükleriniz olarak bize ne düşerse her zaman sizinle, hocalarınızla ve ailelerinizle birlikte oluruz, buna şüpheniz olmasın."

Arslan, millet olma şuuruyla meydanlara çıkmanın, geleceğinin arkasında durmanın, geleceğiyle ilgili mücadele eden lideriyle hareket etmenin ne kadar önemli olduğunun ortaya konulduğunu belirterek, millet ve ülkenin bekası için mücadele edenlere müteşekkir olduklarını söyledi.

Bakan Arslan, Beyza Gürbüz ve Züleyha Seyhan cep telefonu hediye ederken iki öğrenci başarılarında emeği geçenlere teşekkür etti.