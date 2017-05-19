Bakan Arslan esnafla çay içip sohbet etti

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Iğdır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Arslan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Iğdır'da, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Türk Telekom İletişim Merkezi'nde, Gaziantep'te düzenlenen PTT Yönetim Toplantısı'nın açılışına video konferans aracılığıyla bağlandı.

Arslan, daha sonra Vali Ahmet Turgay Alpman ile Zübeyde Hanım Bulvarı ve İrfan Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Arslan, esnafla çay içip sohbet etti.

Bakan Arslan, Merkez Camisi'nde cuma namazı da kıldı.