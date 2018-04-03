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Bakan Arslan: Eğer kredi çekseydik 10 milyar lira ödeyecektik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri ile Avrasya Tüneli'ne ödenen garanti bedellerine açıklık getirdi.

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Bakan Arslan: Eğer kredi çekseydik 10 milyar lira ödeyecektik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT Haber ekranlarında yayınlanan Basın Kartı Programına konuk oldu.

Arslan internete sansür getirileceği iddialarını değerlendirdi. Yapılmak istenenin internetteki zararlı yayınlara denetim sağlamak olduğunu vurgulayan Arslan, "Amacımız hiçbir zaman sansür değil ama gençlerimizi, geleceğimizi korumak gibi bir sorumluluğumuz var. Nitekim şu an RTÜK televizyon yayınlarını denetliyor. Ailelerimiz de bundan memnun. Hatta ailelerimiz zaman zaman şikayet ediyor neden yeteri kadar denetlenmiyor diye. Denetlemek ayrı bir şey sansür ayrı bir şey." dedi.

"Eğer kredi çekseydik 10 milyar lira ödeyecektik"

Yap-işlet-devret yöntemiyle inşa edilen projelere ödenen garanti bedelleri üzerinde yapılan spekülasyonların da asılsız olduğunu kaydeden Arslan, "Bakın İstanbul İzmir Otoyolu yaklaşık 10 milyar dolarlık 3,5 milyar da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü katın 13,5 milyar 1,5 da Avrasya'yı katın eğer 15 milyar dolar kredi bulmuş olsaydık biz şimdi kredi faizleriyle birlikte en az 10 milyar Türk Lirası para ödüyor olacaktık. Kredi faizleriyle birlikte." diye konuştu.

"2-2,5 yılda garanti rakamlarını yakalayacağız"

Bakan Arslan, "Avrasya Tüneli'nin günlük geçiş garantisi 68 bindir. Başlangıçta yaklaşık 20 bin araç geçiyordu. Şimdi 50 bin geçiyor. Beklentimiz bu sene garanti rakamı yakalanmasa dahi birşey kalmayacak önümüzdeki yıl garanti rakamını yakalayacağız. Dolayısıyla biz devlet olarak garanti rakamını 2, 2,5 yılda tamamlayacağız. Ve artık garanti üstüne çıkacağız. Kaldı ki garanti üstüne çıktık mı üstüne para alacağız."

Kaynak: TRT Haber

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