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Bakan Arslan: Bu millet, teröre ve hainlere fırsat vermeyecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bu millet, hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecek, onlar da hiçbir zaman muvaffak olmadılar, olamayacaklar." dedi.

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Bakan Arslan: Bu millet, teröre ve hainlere fırsat vermeyecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta düzenlenen 3. Uluslararası Ebul Hasan Harakeni Sempozyumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kirli odakların hedefi haline geldiğini belirten Arslan, Recep Tayip Erdoğan'ın şahsında ülkeye, millete, değerlerine, birliğine ve milli iradesine saldırı yapıldığının bilindiğini ifade etti.

Arslan, "Paraleli, alternatifi, terör örgütü, yabancı istihbaratı, yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar. Yapılan haberlerle çarpıtmalarla, sistemli saldırmalarla seçmen tercihlerine yönelik tehditleriyle, milli iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar. Özellikle dini mübini İslam'ı o kötü emellerine alet etmek adına terör örgütleri yaratıyorlar, onun üzerinden bu coğrafyayı karıştırıyorlar. Yedi düvelin bir araya getirdiği terör örgütleri alçakça, kahpece saldırılarla polisimizi, askerimizi korucumuzu çoluğumuzu çocuğumuzu demeden sivil vatandaşlarımıza saldırıyor. Ne yazık ki kan akıtıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu millet şehit olmaya, şehadet şerbeti içmeye hazırdır"

Bazı parti, sivil toplum kuruluşlarının alenen veya üstü kapılı, bilerek, bilmeyerek, bu eli kanlı terör örgütlerine destek olduğunu anlatan Bakan Arslan, terör örgütlerinin hiçbir zaman başarılı olamayacağını bildirdi.

Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, bilsinler ki bin yıldır bu coğrafyada muvaffak olamadıkları gibi, yüz sene önce 30 Ekim Kars'ın kurtuluşu dahil olmak üzere, istiklal mücadelesinde Sarıkamış'ta o gencecik ecdadın donmak pahasına gözünü kırpamadan şehit olmaya gittiği gibi bu millet şehit olmaya, şehadet şerbeti içmeye hazırdır. Dolayısıyla millet bu hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecek, onlar da hiçbir zaman muvaffak olmadılar, olamayacaklar."

Kaynak: AA

Etiketler: ahmet arslan, ulaştırma bakanı, Terörle Mücadele
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