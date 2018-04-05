Bakan Arslan: Anadolu Ajansı çok önemli aracılık görevi üstleniyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA'nın 98. kuruluş yıldönümünü tebrik ettiğini söyledi.

AA'nın halkı bilgilendirdiğini, halktan aldıklarını ilgili birimlere aktardığını dile getiren Arslan, kendilerinin de bundan yararlandığını vurguladı.

Bakanlığının insanları ulaşır, erişir hale getirdiğini anlatan Arslan, yapılanları vatandaşa ulaştırmak adına aracılık yapan AA'nın da ulaşma, eriştirme anlamında bir görev gerçekleştirdiğini belirtti.

Arslan, "Anadolu Ajansı, coğrafyanın bu kadar karışık olduğu bir dönemde hassasiyet oluşturmak ve dünyanın bunların farkına varıp bunlara sahip çıkması adına çok önemli aracılık görevi üstleniyor" dedi.

Gazetecilerin zaman zaman kendi hayatını hiçe sayarak görevini yerine getirdiğini vurgulayan Arslan, bu yolda hayatını kaybeden basın mensuplarına rahmet dileyerek, onları minnetle yad ettiğini söyledi.

Kaynak: AA