Bakan Albayrak'tan 'Erdoğan'a suikast' davasına katılma kararı

Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan, davaya katılma başvurusu yaptı.