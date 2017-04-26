  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bakan Albayrak'tan 'Erdoğan'a suikast' davasına katılma kararı

Bakan Albayrak'tan 'Erdoğan'a suikast' davasına katılma kararı

Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan, davaya katılma başvurusu yaptı.

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Bakan Albayraktan Erdoğana suikast davasına katılma kararı
Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, cumhurbaşkanı erdoğan, 'Erdoğan'a suikast' davası
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