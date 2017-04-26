Bakan Albayrak'tan 'Erdoğan'a suikast' davasına katılma kararı

Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan, davaya katılma başvurusu yaptı.
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