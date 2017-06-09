  • 09 HAZIRAN 2017, CUMA

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Bakan Albayrak'tan Aliyev için taziye mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, vefaat eden Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev için tzaiye mesajı yayınladı.

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Bakan Albayraktan Aliyev için taziye mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev'in vefatına ilişkin, "Aliyev’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Natig Aliyev, Azerbaycan enerji sektöründe üstlendiği görevler, gerçekleştirdiği hizmetler ve siyasetteki rolü ile ülkesine yaptığı katkılarla elbette ki unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Aliyev'in vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Aliyev'e Allah’tan rahmet, yakınlarına, ailesine, Azerbaycan ve Türk halkına başsağlığı dileyen Albayrak, mesajında şunları kaydetti:

"Aliyev başta Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü Tiflis Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve TANAP Projesi olmak üzere birçok projede varlığını gösterdi. Natig Aliyev’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Natig Aliyev, Azerbaycan enerji sektöründe üstlendiği görevler, gerçekleştirdiği hizmetler ve siyasetteki rolü ile ülkesine yaptığı katkılarla elbette ki unutulmayacaktır. Türkiye – Azerbaycan enerji ilişkilerinin tüm boyutlarında gösterdiği varlık ile bir mihenk taşı olan Natig Aliyev her zaman ülkemizde de hatırlarda yaşayacak ve rahmetle yad edilecektir."

Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev
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