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Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı

Bakan Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

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Bakan Albayraktan 23 Nisan mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Tüm çocukların sadece mutluluk, sevgi ve gülümseme ile anıldığı bir dünya ümidiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

Albayrak, "Tüm çocukların sadece mutluluk, sevgi ve gülümseme ile anıldığı bir dünya ümidiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun." dedi.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada da "Gazi Meclisimizin 97. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: 23 nisan, çocuk bayramı, berat albayrak
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