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Buradasınız : » » Bakan Albayrak: Yıl sonu itibariyle yeni sondaj gemimizle Akdeniz ve Karadeniz'de kuyuları kazacağız

Bakan Albayrak: Yıl sonu itibariyle yeni sondaj gemimizle Akdeniz ve Karadeniz'de kuyuları kazacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Yeni sondaj gemimizle Akdeniz'de ve Karadeniz'de kuyularımızı kazmaya başlayacağız" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

Bakan Albayrak, "Bu yıl sonu itibariyle Türkiye'ye ulaşacak olan yeni sondaj gemimizle birlikte hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de kendi kuyularımızı kazmaya başlayacağız. Bundan sonra Akdeniz'de bütün dünyaya buradan sesleniyorum Türkiye olarak sondaj faaliyetleri petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında Türkiye'nin sahibi olduğu Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız artık kimse kusura bakmasın." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TBMM Genel Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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