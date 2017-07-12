Bakan Albayrak, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile İstanbul'da bir araya geldi.

Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nin üçüncü gününde ikili görüşmelerini sürdürdü.

Bakan Albayrak'ın İsrailli mevkidaşı Steinitz ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki enerji projelerinin ele alındığı bildirildi.

Albayrak, kongrenin ilk iki gününde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak başta olmak üzere bir dizi ikili görüşme yapmıştı.