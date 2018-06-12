Bakan Albayrak: İki ülkenin geleceğe bırakacağı en büyük mirastır

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP'ın, gaz dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu'nda yapılan açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, projenin Türk-Azeri kardeşliğinin yeni sembolü olduğunu söyledi.

Albayrak, bugünün bölge enerji tarihi açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Albayrak, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında kurulan bölgesel iş birliğinin yeni kıtalara ulaşarak küresel iş birliğine dönüştüğünü belirterek, TANAP'ın istikrarın, güçlü liderlik ve vizyonun projesi olduğunu vurguladı.

"İki ülkenin geleceğe bırakacağı en büyük mirastır"

TANAP'ın Türkiye ve Azerbaycan'ın izlediği aktif enerji politikalarının yansıması olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Bugün maddi yatırımın çok ötesinde bir anlama ve değere sahip yüzyılın en önemli projelerinden birinin açılışını yapıyoruz. TANAP, aynı zamanda kardeşliğe yapılan yatırımdır. İki devlet bir millet ülküsünün sınırları aşarak yeni coğrafyalara, yeni insanlara ulaşmasıdır. İki ülke arasındaki hakiki dostluğun ve muhabbetin geleceğe bırakacağı en büyük mirastır." diye konuştu.

Albayrak, TANAP'ın Türkiye'nin ve ulaştığı bütün ülkelerin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlayacağına işaret ederek, Türkiye'nin de enerjideki anahtar ülke konumunu pekiştireceğini ifade etti.

"'Herkes için enerji', 'enerjide barış için paylaş' diyoruz"

TANAP'ın Azerbaycan'ın tedarikçi ülke pozisyonuna güç katacağını da belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Avrupa’nın enerji arz güvenliği Türkiye’den başlar tezimizin en önemli göstergesi olacaktır. Avrupa’nın kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğini daha da artıracaktır. Kazan-kazan-kazan ilkesi ile projedeki bütün tarafların, en önemlisi de bölgesel ve küresel huzurun, istikrarın kazanacağı dünyadaki ender projelerden biri olacaktır. TANAP, başka ülkelerin de katılımıyla gelişmeye ve büyümeye açık bir proje olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan’ın yaktığı ateş yıllar içerisinde büyüyerek farklı medeniyetler arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecektir. Biz 'herkes için enerji' diyoruz, 'enerjide barış için paylaş' diyoruz. Enerjinin küresel barış, huzur ve istikrara sağlayacağı katkılara yürekten inanıyoruz. Bölgemizdeki ihtilafların çözüme ulaşması, iş birliğinin artması ve daha öngörülebilir bir enerji geleceği için tüm gücümüzle çaba sarfediyoruz. Türkiye siyasal istikrarı, güçlü ekonomik yapısı, serbest piyasaları, dinamik pazar avantajı ile küresel enerji projelerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek kapasitedeki dünyadaki ender ülkelerden biridir. Bu alanda gerçekçi, ayakları yere sağlam basan, geleceğe uzanan enerji politikaları ile her zaman muhataplarımıza güven veren bir partner olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu tarihi projeye büyük emeği geçen Azerbaycan eski Enerji Bakanı Natık Aliyev’e de bu vesileyle Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum."

Kaynak: AA