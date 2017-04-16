Bakan Albayrak, Elektrik Koordinasyon Merkezi'ne canlı bağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü binasında elektrik kesintilerine anında müdahale için kurulan Koordinasyon Merkezi'ne canlı bağlandı.

Koordinasyon Merkezi'nde ve sahada mesai yapan herkese teşekkür eden Albayrak, Türkiye'nin için çok önemli, kritik bir referandum geçtiğini vurguladı. Albayrak, "İnşallah, bu referandum boyunca sorunsuz bir başarı ortaya koyarız. Bugün sistemde 21 elektrik dağıtım şirketi başta olmak üzere TEİAŞ'ın 10 yük tevzi ve 22 bölge müdürlüğü bir noktada toplanarak tüm Türkiye'ye müdahale ediyor. Bu çerçevede bu husus çok önemli, ne kadar hızlı ve başarılı bir mesai ortaya koyarsanız Türkiye tarihinde çok önemli bir yer tutacak olan bu seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine sebep oluruz. Demokratik, şeffaf ve yoğun katılımlı bir seçim geçiriyoruz." diye konuştu.

"Asayiş berkemal mi?"

Koordinasyon Merkezi başkanlığını yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan'a "Asayis berkemal mi?" sorusunu yönelten Albayrak, sırasıyla Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ve Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'nin temsilcilerine bağlanarak çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Albayrak'ın bağlantısının sona ermesinin ardından Tancan, elektrik dağıtım şirketleriyle tekrar ayrı ayrı bağlantıya geçti. Dağıtım şirketlerinin mevcut durumlarıyla ilgili bilgi alan Tancan, saat 18.00'de tekrar bağlantı kuracaklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan'ın başında bulunduğu Koordinasyon Merkezi'nde, TEİAŞ'ın Yük Tevzi Bölge Merkezleri ve elektrik dağıtım şirketleri olmak üzere 53 ayrı nokta ile bağlantı gerçekleştirildi.