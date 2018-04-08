Bakan Albayrak: 60 yılık bir rüyamızın temeli atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti Zeytinburnu ve Bahçelievler 6. Olağan İlçe Kongrelerinde konuştu.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin yeni bir kurtuluş mücadelesi içinde olduğunu söyledi.

"Bugün Türkiye'de, birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı safta ve aynı dili kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunun farkındayız değil mi? Benim sizden ricam; hizmet siyaseti, büyük güçlü Türkiye siyaseti, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma siyasetini anlatıyoruz, amenna. 2019'a giderken, bizim bugün yaşanan Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, ihanet dili üzerinden ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütleriyle aynı safta yer alan bu adamları halkımıza ifşa etmemiz lazım."

"Ülkeyi bölmeye çalışan partileri görüyoruz"

Berat Albayrak, Türkiye'nin artık fiili değil resmi bir savaşta olduğunu da sözlerine ekledi.

"Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta. Afrin'de görüyorsunuz öyle değil mi? Biz sadece üç beş tane terör örgütü, çapulcuyla mı savaşıyoruz? Arkasında kimler var görüyoruz değil mi? Bu örgütlerle aynı safta aynı söylemde ülkeyi bölmeye çalışan partileri görüyoruz. Bunu anlatmamaz lazım. Bu bir ölüm kalım mücadelesidir."

"Türkiye dimdik ayakta, hedefine ilerliyor"

Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni hatırlatan Berat Albayrak, "60 yılık bir rüyamızın, ilk nükleer santralimizin temeli atıldı. Türkiye bütün bu içerideki ve dışarıdaki operasyonlara rağmen dimdik ayakta, emin adımlarla hedefine ilerliyor." dedi.

"Evlere girip kumanda başında gizleniyor muydunuz?"

Bakan Albayrak, CHP'yi şu sözlerle eleştirdi:

"Adında Cumhuriyet yazıyor. Bu ülkenin bekasına ve cumhuriyete kast edildiğinde siz neredeydiniz? Sokak aralarında evlere girip kumanda başında gizleniyor muydunuz? Yoksa bu teşkilat gibi sokaklara çıkıp evlatlarımızın geleceği için canınızı vermekten korkmayacak bir duruş mu sergiliyordunuz?"

Kaynak: TRT Haber, AA