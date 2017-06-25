  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Bakan Akdağ'dan Mehmetçiğe bayram sürprizi

Bakan Akdağ'dan Mehmetçiğe bayram sürprizi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ziyaret ettiği Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığın'nda vatani görevini yapan 3 askeri, aileleriyle görüntülü telefonla görüştürdü.

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Bakan Akdağdan Mehmetçiğe bayram sürprizi

Bakan Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve diğer yetkililerle Yakutiye Medresesi'ndeki bayramşlaşma programından sonra yürüyerek Erzurum Polisevi'ne gitti.

Cumhuriyet Caddesi boyunca vatandaşlarla bayramlaşan Akdağ ve beraberindekiler daha sonra Bölge Jandarma Komutanlığı'na geçti. Burada askerlerle tek tek tokalaşan Akdağ, askerlerin bayramını kutladı.

Akdağ, askerlerden Kadir Kahrıman'ın Bayburt'taki ailesini aradı. Askerin annesi Esengül Kahrıman ile görüşen Akdağ, kendini tanıttıktan sonra telefonu Kadir Kahrıman'a verdi. Kahrıman da ailesinin bayramını kutladı.

Salih Zeyrekerler'in Manisa'daki ailesini de arayan Akdağ, asker Salih Zeyrekerler'i, annesi Esma ve babası Ali ile görüntülü görüştürdü.

Akdağ, Zeyrekerler ailesine, "Erzurum, iyi bir yer, serin. Salih'in de keyfi yerinde aklınız kalmasın." dedi.

"Ben çok inanamadım, görüntülü olursa daha iyi"

Bakan Akdağ, parmağında alyans gördüğü Serkan Koyun'a kaç yıllık evli olduğunu sordu. Serkan Koyun bir yılık evli olduğunu, eşinin özel bir hastanede çalıştığını söyledi.

Serkan Koyun'un Antalya'daki eşi Nadire Koyun'u arayan Akdağ, "Görüntülü görüşebilirsek seni birisi ile görüştüreceğim." dedi.

Nadire Koyun da çok sevineceğini ifade ederek, "Açıkçası ben çok inanamadım. Görüntülü olursa daha iyi." diye cevap verdi.

Görüntülü görüşme ayarlanırken AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "Sayın Bakanım bu kadar görüştükten sonra kadro isterler." dedi.

Bakan Akdağ da "Kadro da veririz. Ne var? Hepsi Maliye Bakanı'nı kandırmaya bağlı." şeklinde konuştu.

Akdağ ve Koyun, Nadire Koyun ile de bir süre sohbet etti.

Etiketler: Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığı
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