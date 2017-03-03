Bakan Akdağ'dan bir ile daha müjde

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, parti otobüsü ile Trabzon'un sahil şeridindeki bazı ilçelerinden geçerek vatandaşları selamladı.

Sürmene ilçesinde hastane yapılması planlandığı bildirilen alanda incelemelerde bulunan Akdağ, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Araklı ilçesinde parti binası önünde otobüsten vatandaşlara hitap eden Akdağ, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade ederek, "Rabbimizin izni ile güçlü, refah içerisinde, milletin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye, her geçen gün daha da kuvvetleniyor." dedi.

Akdağ, Türkiye'de terörle ciddi bir mücadele yaptığını belirtti.

Bakan Akdağ, 16 Nisan günü Araklı'dan güçlü bir 'Evet' çıkacağını söyleyerek, "Sürmene'den geliyoruz. Sürmene, 'Biz Araklı'yı geçeriz.' dedi, haberiniz olsun." sözlerinin ardından vatandaşların 'Biz geçeriz.' demesi üzerine, "Göreceğiz, Halep oradaysa arşın burada." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, halk oylamasında ilçede yüzde 90 "Evet" oyu çıkacağını dile getirmesi üzerine de Akdağ, "Ben Erzurum milletvekiliyim. Erzurum'la, Trabzon yarışa girmiş durumda. Siz Erzurum'u geçseniz ben sadece mutlu olurum ama haberiniz olsun, çok kolay değil." dedi.

Trabzon'u çok sevdiğini, birçok Trabzonlu çalışma arkadaşı olduğunu anlatan Akdağ, kızının da Sürmene'nin gelini olduğunu kaydetti.

Araklı'nın bütün sandıklarının "Evet" oyları ile doldurulacağından emin olduklarını ifade eden Akdağ, "Bu seçimlerde referandumda kendisine çok teşekkür ediyoruz, Sayın Devlet Bahçeli geldi, milleti için bizimle beraber durdu ve biz bu anayasa maddelerini Sayın Devlet Bahçeli ile anlaşarak getirdik. Alkışlıyoruz, Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Memleketinin istikbalini, bekasını düşünen devlet adamları bu seçimde birleşti. Bize ne düşüyor? Parti farkı gözetmeksizin sandığa gitmek, gevşeklik göstermemek ve 'Evet' oyu vermek. Bu referandum bir partinin referandumu değildir. Bu referandum Türkiye'nin geleceğinin referandumudur." şeklinde konuştu.

Zaman zaman konuşması vatandaşların sorun ve isteklerini iletmeleri dolayısıyla kesilen Akdağ, şöyle devam etti:

"Kardeşimiz diyor ki: 'Burada bir diyaliz hastası var, böbrek bekliyor.' Şunu söyleyelim, öyle bir sistem kurmuşuz ki hiç kimseyi öbüründen ayırmıyoruz. Herkes, bütün kardeşlerimiz bu bacımız gibi kıymetli. Diyalizle ilgili sistemde hiç kimse öbürünün önüne geçmiyor. İnşallah dua edelim, milletimiz biraz daha vefat eden kişilerin böbreklerini bağışlasınlar. Bütün mesele böbrek bulmak. Biz Allah'a şükür, 5 kuruş istemeden bütün kardeşlerimizin ihtiyacını görüyoruz ama önemli olan o böbreklerin bulunması. Dua edelim çıksın."

Akdağ, bir vatandaşın "Mersin'deki gibi hastane istiyoruz." sözleri üzerine, şunları söyledi:

"Size söz, Mersin'dekinden azıcık daha mükemmel bir hastane yapacağız çünkü biraz daha tecrübemiz arttı. Bilin ki böyle bir hastaneye Avrupalılar sahip değil. Bu hastaneler Avrupa'nın ve dünyanın en mükemmel hastaneleri oluyor. 15 Temmuz'un kahramanı Türk milletine işte bunlar yakışır, size helal olsun. Bizim için size bu hizmetleri yapmak, sadece yarın ahirete götüreceğimiz madalyalarımızdır. Allah'a şükrediyoruz ki sizlerin desteğiyle bu gücü kazandık ve bu hizmetleri yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman ne der?: 'Biz bu milletin hizmetkarıyız.' Cenab-ı Hak bizi bu milletin hizmetkarı olmaktan alıkoymasın.

FETÖ hainlerine 15 Temmuz'da vurduğunuz tokat öyle bir tokattı ki biz o tokat için günlerce gözyaşı döktük, Rabbim hepinizden razı olsun."

Akdağ, bir sağlıkçının atanmaya ilişkin sorusu üzerine, "Allah izin verirse Süleyman Bakanımızla görüştüm, gelecek hafta onların güvenlik soruşturmaları bitecek, yeni atanan sağlıkçılar var. Onları inşallah kısa zamanda işe başlatacağız." diye konuştu.

Bakan Akdağ, vatandaşlardan 'Nasıl olsa evet oyu çıkacak.' diyerek sandığa gitmeyi ihmal etmemelerini isteyerek,"Sandıkları 'evet'lerle dolduracağız. Büyük Türkiye yürüyüşüne koşar adımlarla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Akdağ, beraberindeki AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora ile Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililerle, AK Parti İlçe Başkanlığını ve Araklı Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.