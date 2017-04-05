Bakan Akdağ, Suriye'deki saldırıyla ilgili ilk tespitleri açıkladı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, dün itibarıyla 2 ölü, 30 hastanın Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Saldırıda ölen 2 kişinin de Türkiye'ye getirildiğini belirten Akdağ, "Ayrıca dün itibarıyla müdahale ettiğimiz hasta sayısı yaklaşık 30 kişiydi. Tabi bunlar bize ulaşabilenler. Bize ulaşamayan çok büyük bir sayı var. Yüzlerce insan... Ölenler, ağır biçimde hasar görenler. Bir kimyasal saldırı olduğuna dair bizde bulgular mevcut. Bu bulguları dokümante ederek Dünya Sağlık Örgütü'ne de gönderiyoruz. İnsanlığın bu meseleye duyarsız kalmaması lazım." diye konuştu.

"Artık bu gidişe bir 'dur' denmeli"

Bakan Akdağ, Suriye'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın bütün güçlü ülkelerinin artık bu gidişe bir 'dur' demesi gerekiyor. Zalim bir rejimin, zalimce çoluk çocuk demeden, genç yaşlı demeden, hamile hasta demeden insanların üstüne bombalar yağdırması, hele hele kimyasal bombalarla saldırması insanlık dışı bir vahşet. Bu vahşete sebep olanları şiddetle lanetliyorum. Mübarek aylardayız, Cenabıhak, onların cezasını versin."