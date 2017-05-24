Bakan Akdağ, DSÖ'nün yeni Genel Direktörünü kutladı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü seçilen Etiyopyalı Tedros Adhanom'u kutladı.

Bakan Akdağ, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden 70. Dünya Sağlık Asamblesi'nde yaptığı konuşmada, daha önce Etiyopya Sağlık Bakanlığı da yapan Adhanom'un tecrübesiyle DSÖ'ye katkıda bulunacağını belirtti.

Akdağ, Adhanom'a hitaben, "Avrupa bölgesindeki 53 üye devlet adına, DSÖ'nün yeni Genel Direktörü olarak seçilmenizden dolayı sizi yürekten tebrik ediyorum. AFRO bölgesinden DSÖ'nün ilk Genel Direktörünün seçilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"Önümüzdeki yıllarda sizinle yapıcı bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz." diyen Akdağ, DSÖ'nün ortak özelliklere sahip birçok zorlukla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Tüm bu zorluklar güçlü bir liderliğe ve net bir vizyona ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

Akdağ, üye ülkelerin her zaman Adhanom veya kendi aralarında tam bir fikir birliği içinde olmayacağına dikkati çekerek, bununla beraber gelecekte izlenecek yol konusunda uzlaşmanın önemli olduğunu söyledi. Bakan Akdağ, "Her zaman sizinle aynı görüşte olmayabiliriz fakat sizi dinleyeceğiz ve iyi bir liderlik için göstereceğiniz arzuyu daima takdir edeceğiz." diye konuştu.

Adhanom'un, 10 yılı aşkın bir süredir kendisini sürekli reformlarla yenileyen bir organizasyonun liderliğini üstlendiğini belirten Akdağ, DSÖ'nün daha fazla dönüşüme ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Bakan Akdağ, DSÖ'nün sürdürülebilir finansman ve şeffaflık gibi alanlarda daha fazla adım atması gerektiğini, insan kaynakları konusunda da daha modern bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

DSÖ'de liderlik pozisyonlarındaki kadın sayısının artırılmasının önemine işaret eden Akdağ, Adhanom ile yakından ve yapıcı bir şekilde çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

"Farklı görüşlere saygı duyacağım"

Bakan Akdağ'ın ardından kürsüye gelen Adhanom da bir yıldır bu seçimleri kazanmak için kampanya yürüttüğünü söyledi.

Adhanom, DSÖ içindeki farklılıklara dikkati çekerek, herkesin görüşüne saygı duyacağını ve kendi fikirlerini dikte etmeyeceğini belirtti.

Kendi döneminde en çok "savunmasız" insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mücadele edeceğini vurgulayan Adhanom, işinin kolay olmayacağını söyledi.

Adhanom, kendisine verilen destekten dolayı üye ülkelere teşekkür etti.

Seçim süreci

Adhanom bu akşamki seçimin ilk turunda İngiltere'den David Nabarro ve Pakistan'dan Sania Nishtar ile yarışmıştı.

İlk turda Adhanom ve İngiliz aday David Nabarro ilk iki sırayı paylaşırken, Pakistanlı Nishtar üçüncü sırada yer alarak elenmişti.

Üçte iki çoğunluğun arandığı ikinci turda ise Adhanom ve Nabarro yeterli oyu alamayınca oy çokluğunun arandığı üçüncü tura geçilmişti.

Son turda, resmi olmayan sonuçlara göre Adhanom 133 oyla DSÖ'nün yeni Genel Direktörü olurken, İngiliz aday Nabarro 50 oyda kalmış, iki ülkenin temsilcisi ise çekimser oy kullanmıştı.

Adhanom, DSÖ Genel Direktörü Margaret Chan'den devralacağı görevine, 1 Temmuz'da resmen başlayacak.

Etiyopyalı genel direktör, bu görevi 5 yıl sürdürecek.