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Bakan Akdağ: ABD'nin bu harekatını destekliyoruz

Sağlık Bakanı Akdağ, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bakan Akdağ: ABDnin bu harekatını destekliyoruz

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve halk oylaması çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'un Hınıs ilçesinde Kaymakam Bülent Ay'ı makamında ziyaret eti.

Akdağ, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Suriye'de Esed rejiminin yaptığı gerçekten bir insanlık suçu, savaş suçu, vahşet, büyük bir zulüm. Biz hekim olduğumuz için bu kimyasal saldırı sonrasında ilgili gazdan etkilenen insanların, çocukların nasıl acılar çektiğini çok iyi biliyoruz. Bu dayanılası bir şey değildir. Dolayısıyla ABD'nin bu harekatını biz destekliyoruz. Dışişleri Bakınımız gerekli açıklamayı yaptı. Yerinde bir karar ancak bununla kalmamalı. Bütün dünya, Birleşmiş Milletler bu meselede tavır alarak bu zalimliğin tekrarlanmasına fırsat vermemek gerekiyor. Bir karşılık verilmiş oldu Esed rejimine. Bana göre bu yetmez, bu zulmün durdurulması için bütün dünya, güçlü ülkeler ellerinden geleni yapmak zorundadır. Biz de Türkiye olarak destekliyoruz."

Sağlık Bakanı Akdağ, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırının ardından Türkiye'de tedavi altına alınanlar olduğunu anımsatarak, "Türkiye'de hayatını kaybeden üç kişi vardı. 31 yaralının da tedavileri devam ediyor. Yeni intikal eden yaralı yok." bilgisini aktardı.

Etiketler: Recep Akdağ, sağlık bakanı, abd saldırı, suriye saldırı
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