Bahçeli'nin seçim ittifakına ilişkin formülü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özel bir televizyon kanalında seçim ittifakına ilişkin formülünü açıkladı.

Kağıt üzerine çizerek anlattığı seçim ittifakı formülünü "Cumhur ittifakı" olarak adlandırdı.

İttifak konusunun siyasi hayatta yasal olmadığına işaret eden Bahçeli, "Seçim yasalarında bir değişiklik yapılacaksa, nasıl ki referandum sırasında bazı partiler bir araya gelip 'Hayır', bazıları da bir araya gelip 'Evet' bloğunu oluşturdu, bunun önümüzdeki günlerde seçimlere de yansıması ihtimalini dikkate alacaksak o zaman ne yapmamız gerekiyor? İttifakı yasal hale getirmemiz lazım." dedi.

Temsili oy pusulasına "A" ve "B" partisi ile "C ittifakı" yazan Bahçeli, "C" ittifakını oluşturan partileri ise "E" ve "F" olarak tanımladı.

Bahçeli, "C'yi AK Parti ve MHP ittifakı olarak algılayabilir miyiz?" sorusuna, "Hayır, kamuoyunda öyle bir algı yaratmaya çalışanlar var ama ben şimdilik bir sembol olarak söylüyorum." yanıtını verdi.

"Cumhur ittifakı" ismini kendisinin koyduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"3 Kasım 2019'da tarihinde yapılacak TBMM açısından kendi kimliklerini korumak suretiyle cumhur ittifakında bütünleşmiş olan partilerin alacağı milletvekili sayısı ve oy oranı. Sandığa giden kişi diyor ki 'Ben E partisinin mensubuyum, dolayısıyla cumhur ittifakında E partisine oyumu vereceğim, sonra ittifaka oy vereceğim' diyor. F partisine mensup olan da önce F partisine oyunu verecek, sonra cumhur ittifakına verecek. E ve F'nin toplamı cumhur ittifakının toplamı kadar olacağı için TBMM'de milletvekilinin dağılımı bu orana göre yapılacak."

Kaynak: AA