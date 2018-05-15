Bahçeli'den Kudüs mesajı

MHP Genel Devlet Bahçeli, Twitter hesabından üç Semavi dinin ortak kutsalı, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ün önemine değindi.

Bahçeli, ABD'nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail'in Gazze'deki katliamını da değerlendirdi, bir kez daha tepki gösterdi.

"Hz.Adem’den Hz.Muhammed’e nice peygamberlerin ayak bastığı, büyük medeniyetlerin barındığı, melikler, sultanlar, komutanlar, alimler ve gönül insanlarının isimlerini toprağının her köşesine kazıdığı tarihsel mirasın medar-ı iftiharıdır Kudüs.

Kudüs’ün kalbi Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa’nın kalbi ise Muallak Kayasıdır. Altın kubbeli Kubbetü’s Sahra Kudüs’ün sembolüdür. Efendimizin Recep ayının 27. gecesi Cenab-ı Allah’ın lütfu üzerine yücelerin yücesi ilahi makamlara mucizevi yükselişinin ilk adım ve anısıdır Kudüs.

Hz. Nuh, gemisi ile büyük tufandan kurtulduğunda suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir güvercin uçurmuş, güvercin günler sonra ağzında bir zeytin dalı geri dönmüştür. Bu zeytin dalı, Kudüs’teki Zeytin Dağı’na aittir. Yani Falih Rıfkı’nın romanında anlattığı Zeytin Dağı…

Kudüs; kutsallığın mekânı, kutlu hatıra ve haysiyetin manevi membaıdır. Kudüs’ü anlamak tarihi anlamaktır. Kudüs’ü tanımak inancımızın mehabet ve muhtevasını kavramaktır. Kudüs ilk kıblemizin iffet, irade ve istiklal sancağıdır.

Kudüs zalimlerin tasallutu altında inim inlemekte, manen feryat etmektedir. Yeryüzünün en faziletli mekanları camiler, camilerin en faziletlileri Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve kuşatılmış, hüzne boğulmuş, için için yanmış Mescid-i Aksa’dır.

Mübarek Ramazan ayına kavuştuğumuz bugünlerde, Kudüs’te oynanan şirret oyun küfrün, küffarın ve katil heveslerin en vahşi komplosudur. İlk kıblemizin önüne Evanjelist-Kabalist-Siyonist-Emperyalist perde çekilmek istenmektedir. Zulüm kol gezmekte, katliam hüküm sürmektedir.

Kudüs aynı zamanda dinlerin, kültürlerin, farklı kökenlerden gelen insanların asırlarca iç içe, yan yana, huzur ve sükûnetle yaşadığı barış ve kardeşlik kentidir. Kudüs’te Müslümanlara yönelik suikastlar eşzamanlı şekilde diğer dinlere ve gruplara da yapılmış sayılacaktır.

Gazze’de şehit edilen mazlumların arşa yükselen ahları ABD-İsrail ortak yapımı şiddet mimarisinin acı verici ve kahredici bir sonucudur. Ramazan ayına girerken Filistinli kardeşlerimize düzenlenmiş saldırılar bölgeyi, hatta dünyayı ateşe verecek risk ve ihtimaller taşımaktadır.

Zalimlere karşı safımız masumların yanıdır. Canilere karşı taraf ve tercihimiz hakikatin ve adaletin çizgisidir. İnsanlık dramına sessiz kalan, Gazze’yi kana ve gözyaşlarına bulayan, buna destek veren kim varsa Hakk’ın su katılmamış düşmanıdır.

İsrail vandallığını, ABD vicdansızlığını çok net, çok açık, çok kararlı şekilde kınıyorum. Gazze’de şehit düşen onlarca mazlumlara Allah’tan rahmet, binlerce yaralıya şifalar temenni ediyorum. Zalimin hesabı varsa Allah’ın da hesabı vardır. Nitekim Allah bes baki hevestir."

Kaynak: TRT Haber