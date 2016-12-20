Bahçeli'den Karlov suikastine ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"İnancım odur ki Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler terörizme kurban edilmeyecek kadar köklü, kalıcı ve derindir. Bu nedenle iki ülke arasındaki diyalogların sağduyu, sabırlı ve karşılıklı çıkarlara saygı çerçevesinde idame ve idaresine riayet gösterilmelidir. Rus Büyükelçi’yi sırtından vuran katilin eğer varsa bağlantıları, kim ya da kimler tarafından devşirilip kullanıldığı her yönüyle açığa çıkarılmalıdır."

Türkiye'nin, saldırıları göğüsleyebilecek güçte olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Tüm bu düşmanca gelişmelere rağmen Türkiye, içine düşürüldüğü zor günleri aşacak, saldırıları göğüsleyip püskürtebilecek güçtedir. Hayasız komplolar, hain tuzaklar, hasmane tutumlar Türkiye Cumhuriyeti’ni yolundan döndüremeyecek, terör örgütleri ve arkalarındaki çevreler amaçlarına ulaşamayacaklardır."