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Buradasınız : » » Bahçeli'den idam çıkışı: Düzenlemeyi TBMM'ye getirelim

Bahçeli'den idam çıkışı: Düzenlemeyi TBMM'ye getirelim

FETÖ soruşturmalarında alınan ifadeleri değerlendiren Bahçeli, "Hainler idamdan korkmuyorsa, bize düşen düzenlemeyi Meclis'e getirmektir" dedi.

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Bahçeliden idam çıkışı: Düzenlemeyi TBMMye getirelim

MHP lİderi Devlet Bahçeli, idam tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

FETÖ soruşturmalarında alınan ifadeleri değerlendiren Bahçeli, "Hainler idamdan korkmuyorsa, bize düşen düzenlemeyi Meclis'e getirmektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanına yönelik saldırıya ilişkin davanın iki numaralı sanığının medyaya yansıyan ifadeleri ibret verici , tüyler ürperticidir. Bu caninin, "hiçbir şeyden korkmuyorum ,darbe yaptım cezası idam bile olsa canım yanmaz" şeklindeki kokuşmuş sözleri en küçük pişmanlık ibaresi taşımadığı gibi, Türkiye'ye meydan okumaktır." dedi.

Bahçeli, "Türk adaletinin bu darbeci ve diğerilerini en ağır şekilde cezalandırılacağına inancım tam ve eksiksizdir. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz de idam talebinde ısrar ediyorsa; o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM'de yapmaktır. Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler: devlet bahçeli, idam, AK Parti, mhp, darbe girişimi, 15 temmuz
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