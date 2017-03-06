  • 06 MART 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.715
    EURO 3.939
  • BIST 91160.45
    ALTIN 147.12
Buradasınız : » » Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

MHP Lideri Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa’ya gitme kararındaysa yalnız değildir. Kendisiyle birlikte Avrupa'ya giderim" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bahçeliden Cumhurbaşkanı Erdoğana destek

Almanya'nın Türk bakanların programını iptal etmesinin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya en sert tepkiyi veren isim olurken, MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik sert sözlerine destek verdi.

Özel bir televizyon kanalına konuşan Devlet Bahçeli, Avrupa'da 4 milyon Türk’ün yaşadığını hatırlatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yanınızdayız" mesajıyla destekledi. 

'Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararı verirse yalnız değildir” diyen Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Samimiyetle söylüyorum neyi istiyorsak Türkiye lehinedir" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Türk dünyasının önemli parçası olduğunu da aktaran Bahçeli, "Yeni bir Türk ruhunu ortaya koymak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" dedi.
 

Etiketler: devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, Almanya tepki
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER