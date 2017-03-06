Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Almanya'nın Türk bakanların programını iptal etmesinin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya en sert tepkiyi veren isim olurken, MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik sert sözlerine destek verdi.

Özel bir televizyon kanalına konuşan Devlet Bahçeli, Avrupa'da 4 milyon Türk’ün yaşadığını hatırlatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yanınızdayız" mesajıyla destekledi.

'Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararı verirse yalnız değildir” diyen Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Samimiyetle söylüyorum neyi istiyorsak Türkiye lehinedir" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Türk dünyasının önemli parçası olduğunu da aktaran Bahçeli, "Yeni bir Türk ruhunu ortaya koymak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" dedi.

