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Buradasınız : » » Bahçeli'den anayasa değişikliği açıklaması

Bahçeli'den anayasa değişikliği açıklaması

Anayasa değişikliği teklifini değerlendiren MHP lideri Bahçeli, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Bahçeliden anayasa değişikliği açıklaması

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." dedi.

Bahçeli, Mecliste anayasa teklifi görüşmeleri süresince çalışmaları takip etti.

Teklifin tümü üzerindeki oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." diye konuştu. 

Etiketler: mhp, devlet bahçeli, Anayasa değişikliği teklifi
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