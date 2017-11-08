Bahçeli: Yüzde 10 seçim barajı çok ağır bir baraj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dün seçimlere karşı bu kadar ihtiraslı gözükmüyordu CHP; ama şu an herhalde bir yerlerden çok büyük güç alıyor ki cesaretlendi birden. Bu güç, zannederim adalet yürüyüşüne dayanıyorsa mesele yok. Ama başka yerlerden alıyorsa onu düşünmek lazım." dedi.

Bahçeli, TBMM'deki makam odasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ABD arasında vize konusundaki gelişmelere ilişkin soru üzerine Bahçeli, ABD'nin, yıllardan beri Türkiye ile ilişkilerini dost ve müttefik olarak sürdürdüğü iddasını taşıdığını, fakat ne dostluğa ne müttefikliğe yakışmayan, sadece ABD çıkarları doğrultusunda hareket eden bir anlayışla Türkiye-ABD ilişkilerini anlamaya, kavramaya veya uygulamaya çalıştığını belirtti.

"İttifaka çok hevesli insanlar var"

Seçim ittifaklarına ilişkin değerlendirmesi de sorulan Bahçeli, "İttifak konusuyla ilgili çok hızlı çıkanlar oldu. İttifaka çok hevesli insanlar var. Onların o hızını bir görmek lazım, nereye kadar gidiyor." açıklamasında bulundu.

Seçim anketleri konusundaki soru üzerine Bahçeli, bu konuda eskiden beri araştırma yaptırmadıklarını anımsatarak, bu tür çalışmaların kamuoyu araştırmasından ziyade kamuoyu oluşturmaya yönelik araştırmalar olduğuna dikkati çekti.

Bunları bildikleri için hiçbir araştırmaya güvenmediklerine işarete den Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bugüne kadar yapılmış olan araştırmalarda MHP'nin yüzde 10 barajını geçtiği veya yüzde 10'un üzerinde bir rakama ulaştığı hemen hemen yazılıp çizilmedi. Seçim sonuçlarından sonra bazı sonuçlar elde edildi. Genellikle bizi yüzde 2 ila 8 arasında hep getirip götürdüler. Ama sonuçlar öyle olmadı. MHP Türk siyasi hayatında baraj sorunu olmayan partilerden bir tanesidir. Ama illa bir barajın altında kalma baskısı var toplumda. 'Öyle olursa da iyi olur' diye düşünenler var. O da sakat bir düşünce."

"Yüzde 10 seçim barajı çok ağır bir baraj"

Yüzde 10'luk seçim barajı konusundaki düşünceleri sorulan Bahçeli, "Yüzde 10 barajı Türkiye'de çok ağır bir baraj." diyerek, geçmişte, bölücü unsurların TBMM'de temsiline imkan vermeyecek bir baraj oranı olarak yüzde 10'un devamından yana olduklarını hatırlattı.

"Meclis Başkanlığı için MHP bir aday çıkartacak"

Meclis Başkanlığına MHP'nin bir aday çıkarıp çıkarmayacağı sorusu üzerine ise Bahçeli, MHP'nin geçmişten bu yana Meclis Başkanlığı seçimlerinde ilkeli davrandığını ve parti içinden bir aday çıkardıklarını hatırlatarak, yine bu ilkelerine devam edeceklerini ve bir aday çıkartacaklarını bildirdi.

"MHP, bir erken seçimden yana değildir"

MHP olarak 2019 seçimlerine nasıl hazırlandıklarına yönelik soruya ise Bahçeli, kurultayın ön hazırlığı olarak ilçe kongrelerinin tamamlandığını, il olarak yapılacak 3 kongrenin kaldığını anımsatarak, MHP'nin, 18 Mart 2018 tarihinde kurultayı yapması için şartların olgunlaştığını söyledi.

CHP'nin erken seçim talebine parti görüşü olarak saygı duyduklarına dikkati çeken Bahçeli, "Ama MHP, bir erken seçimden yana değildir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Dün seçimlere karşı bu kadar ihtiraslı gözükmüyordu CHP ama şu an herhalde bir yerlerden çok büyük güç alıyor ki cesaretlendi birden. Bu güç, zannederim adalet yürüyüşüne dayanıyorsa mesele yok. Ama başka yerlerden alıyorsa onu düşünmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümete uluslararası ilişkilerde ve terörle mücadelede tam destek veriyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifasına ilişkin değerlendirmesi de sorulan Bahçeli, "Biz o konuda baştan beri söylüyoruz. Bir başka partinin içişleri meselesine karışamayız. Güldükleri gün yanlarında olmadığımız gibi ağladıkları gün de yanlarında olmayız." dedi.

Türkiye'nin bugünkü şartlarında buna ihtiyaç olduğunu belirten Bahçeli, "Çünkü bugün böyle bir particiliğin anlamı yok. Her şeyi kendinize yonttuğunuz, her konuda parti çıkarı sağlayabilecek bir yaklaşımı kabullenmek doğru değil. O bakımdan bu ziyaretleri faydalı görüyorum." diye konuştu.