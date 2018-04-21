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Bahçeli: YSK'nin alacağı karar herkes için bağlayıcıdır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Hangi partilerin seçime girip giremeyeceği bizim gündemimiz değildir. YSK'nin alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır."

21 Nisan 2018 Cumartesi 20:35





