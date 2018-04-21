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Bahçeli: YSK'nin alacağı karar herkes için bağlayıcıdır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Hangi partilerin seçime girip giremeyeceği bizim gündemimiz değildir. YSK'nin alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır."

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Bahçeli: YSKnin alacağı karar herkes için bağlayıcıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin iradesini sonuna kadar koruyacağını belirterek, "MHP Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan’ın önşartsız yanında duracak, desteğini harfiyen gösterecektir." dedi.

"Danışıklı dövüş ithamında bulunanlar şuursuzlardır"

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parlamenter sisteme dönüş sinyalleri veren, bu kapsamda karanlık söylemlerle avunan tükenmiş siyasetçiler elbette millet iradesiyle terslenip tel tel dağılacaklar, neticede bozguna uğrayacaklardır.

Seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili danışıklı dövüş ithamında bulunanlar, cumhur itttifakının başarısından ürken, Türk milletinin yeni bir tarih yazacak olmasından korkan yalancılar ve gayri milli çevrelerin yancıları olan şuursuzlardır."

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