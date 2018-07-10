Bahçeli: Yeni hükümetin başarılı olacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de saatler 22.34’ü gösterdiğinde kürsüye çıktı, kabinenin kabine üyelerinin isimlerini tek tek okudu ve yanına davet etti.

"MHP ile işbirliğimiz sürecek"

O anda, bakanların özgeçmişleri de ekrana verildi. Erdoğan, kabinesini açıklarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür etti.

"Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirmemizi imkan sağlayan MHP'ye burada başta sayın genel başkan olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. MHP ile ülkemizin ve milletimizin menfaatleri çerçevesinde işbirliğimizi inşallah geleceğe yönelik Mecliste de sürdüreceğiz."

"Başarılı olacaklarını düşünüyorum"

Bahçeli'de bugün yeni kabineyi değerlendirdi, 2023 hedeflerini hatırlattı.

"Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum."

Cumhurbaşkanlığı kabinesi ilk toplantısını Cuma günü, Külliye'de yapacak.

Kaynak: TRT Haber