Bahçeli: Yanlı ve siyasi mahkemelerde Türkiye yargılanıyor, buna razı olamayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- Bir yanda uluslarası komploların şiddeti diğer yanda kavgalar görüş menzilimizi indirmektedir. ABD'nin YPG ile olan bağı bütün itirazlarımıza rağmen sürmektedir. Teröristler silahlandırılmaktadır. Beşeriyet sınırlarımızın hemen dibinde en adi insanlık suçlarına şahitlik etmektedir. Verilen teminatlar hiçe sayılmaktadır. Ülkemiz hedeftedir. Astana ve Soçi ruhu ortada dururken Rusya YPG ile poz vermektedir. PKK Frankfurt'ta etkinlik düzenleyecek kadar müsamaha görmektedir. Ekonomik oyun ve operasyonlar devamlı körüklenmektedir. ABD'de kurulan yanlı, yaftalı ve siyasi mahkemelerde Türkiye yargılanmaktadır. Buna sessiz kalamayız. Karanlık bir şahsın günlerdir kirli itiraflarıyla ülke kamuoyunu meşgul etmektedir. Türkiye'yi yere düşürmek amacıyla yerçekimiyle yarışanların iffetsizlikleri cereyan etmektedir. Aziz milletimiz soysuzların çamuruyla duruşundan vazgeçmeyecektir. İddiaları sarsak olan sözde hukuk sistemi her daim ayaklarımızın altındadır. Suç nerede işlenmişse yargı merci orasıdır buda Türkiye Cumhuriyeti'dir. Uluslarası kumpasın hükmü Türkiye'de geçmeyecektir.

- Hevesleri kursaklarında kalacaktır. Çünkü Türkiye'nin ayağına kilit vurmak için plan üstüne pllan yapılmaktadır. Tarafımız sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye soytarıların ithamıyla değerini kaybetmeyecektir. ABD'de kurulan tezgahın acentesi tamamlayıcısı selam mangası gibi hareket ederek doğruluğu yanlışlığı belli olmayan belgeleri pervasızca sallayanlar Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açmak için kollarını sıvayan namertlerdir. İç siyasi hesaplarını ülkemizin karışmasına bağlayan büyük kongreleriyle ilgili tahkimat yapan dağınıklıklarını iftira siyasetiyle kapatmaya çalışan işgüzar ve işbirlikçilerin gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır. Topluma söyleyecek bir şeyleri olmayan aymazlar kafilesi gerilimi kurtarıcı olarak görmektedir. Türkiye düşmanlarına merhamet yoktur. Vesveseyle oyalanacak karakter bozukluğu MHP'de yoktur. Türkiye'nin kaybetmesine oynayanlar en acı yenilgiyi tadacaklardır. Belgede sallasa ABD'ye el de sallasa sonları utanç verici olacaktır.

- Partimizle ilgili kurcalama, yapan dedikodu sermayesi üreten çevreler yalanlarına yalan katarak ortalığı karıştırmaktadırlar. AK Parti'nin bir kısım ve yöneticisi kaygılanmasın ve korkuya kapılmasın. Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı'dır Başbakan'dır mesai arkadaşlarıdır.