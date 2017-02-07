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Bahçeli: Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet', Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz" dedi.

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Bahçeli: Türklüğün bekası için evet diyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, "AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl olur da peşine takılıyor muşuz. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur, ancak Kandil ve Pensilvanya'daki yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır." dedi.

"Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır." dedi.

Bahçeli şöyle devam etti:

"Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz."  AA

Etiketler: mhp, grup toplantısı, devlet bahçeli
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