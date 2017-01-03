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Bahçeli: Türkiye asimetrik bir saldırının hedefindedir

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk milletinin tarihte eşine az rastlanır bir husumet kapanında olduğunu söyledi.

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Bahçeli: Türkiye asimetrik bir saldırının hedefindedir

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı vardı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Bu katliam, sözün ve insanlığın bittiği son noktadır." dedi.

Türkiye'nin asimetrik bir saldırının, barbar bir akının, vicdansız bir operasyonun odağı ve hedefinde bulunduğunu belirten Devlet Bahçeli, Türk milletinin tarihte eşine az rastlanır bir husumet kapanında olduğunu dile getirdi.

Türk milletinin tarihsel varlığından rahatsız olan düşman çevreler olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ'yü, İŞİD'i, PKK'yı, PYD-YPG'yi ve DHKP-C'yi infaz ve yıkım için görevlendirmişlerdir. Reina katliamı sözün ve insanlığın bittiği son noktadır. Türkiye'yi de içine alan Ortadoğu’daki emperyalist pis kurgunun tetikçilerinden birisi PKK-PYD ise diğerleri kesinlikle FETÖ ve İŞİD'dir.”

"Hedef esasen Türkiye'dir. Hedef milli birlik ve kardeşliğimizdir." ifadesini kullanan Bahçeli, ”Terör örgütlerinin kökünü kurutmak önemli olduğu kadar, bunları destekleyen, elinden tutan, besleyip palazlandıran asıl suçlularla yüzleşmek, daha da ötesi hesaplaşmak mecburi hal almıştır." değerlendirmesinde bulundu. 

Etiketler: mhp, devlet bahçeli, grup toplantısı, istanbul'daki saldırı
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