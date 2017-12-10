Bahçeli: Trump'a ve İsrail'e karşı intifada bulunmada çok büyük yarar var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da Belediye Başkanları Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD'nin Kudüs provokasyonuna bir kez daha tepki gösteren Bahçeli, "1,5 milyarı aşkın Müslüman var. 57 İslam ülkesi var. Trump'a ve İsrail'e karşı intifada bulunmada çok büyük yarar var. Trump istedi, İsrail bundan yararlanıyor gibi bir oyuna düşmemek lazım. Türk milleti olarak intifadanın yanında olmalıyız. İslam İşbirliği toplantısına bütün Müslüman ülkeler katılmalı." dedi.

ABD'deki ambargo davası

"Sarraf davasının seyri çapraz görüşmeye kadar geldi" diyen MHP lideri Bahçeli, "Rıza Sarraf, Türkiye'ye getirilmeli. ABD elindeki bilgileri Türkiye'ye yollamalı. Sarraf, Türk yargısında yargılanmalı. Burası Türkiye Cumhuriyetidir bağımsız ve bağlantısız tek ülkedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber