Bahçeli: Trump, Kudüs'e adeta füze fırlatmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da belediye başkanlarıyla buluşmasında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

- Önümüzdeki seçimlere çok iyi hazırlık yapacağız, seçimlerden alnımızın akıyla çıkacağız. Boşa geçecek zaman kalmamıştır. 2019 hem zorlu hem de çetin geçecektir. Sanki yarın seçim varmış gibi hazırlıklı olmak ertelenemez bir ihtiyaçtır. 2019'da yolu çok başaracağız, çaresi yok kazanacağız. Buna varım, buna hazırım diyen kim varsa yürüyüşümüz beraberdir. Birlirteliğimiz bakidir.

- 1 Kasım seçiminden sonra partimiz boyunduruk altına alınmak istendi. Tökezlememiz ve siyasi tahliyemiz, tasfiyemiz hedeflendi. Kaynağı belli, kumanda yeri bilinen karanlık bir operasyonun tüm sonuçları üç aşağı beş yukarı yaşatıldı. Bu sürede aklı çelinmiş kardeşlerimiz oldu.

"Vefa, bunlar için sadece bir semtin adıdır"

- Kendisini davadan büyük görenlere elbette tahammülümüz olmayacaktır. Vefa, bunlar için sadece bir semtin adıdır. İlk istasyonda inenler zulme ortak olanlardır.

- Asıl parlayan Hak davasıdır. Hak'ın davasınıdr, millet davasıdır, ülkü davasıdır.

- Ülkenin ve davanın bekaasını titizlikle korumak, bize özgü bir marifettir. 2019 yılında diri bir ittifak şuuruyla engelleri aşmak zarurettir.

- 2019'da üç hilal yarım asır sonra hak ettiği zirveye inşallah çıkacaktır. Yenilgimizi, eriyip gitmemizi bekleyenleri birlikte şaşkına çevirip hayal kırıklığına ulaştıracağız. CHP, HDP, PKK, EMEP, FETÖ ve diğer ihanet taşeronları ne yaparsa yapsınlar milli uyanışı durduramayacak. MHP dalga dalga geliyor. Anketleri boşverin. Vatandaşlarla buluşun.

- Ülkemiz yüksek risk ve tehditlere muhattaptır. Cani bir örgütün boşalttığı alanı hemen diğeri dolduruyor.

ABD'deki Ambargo davası

- İran'la ticaret yapmanın ayıp ve sakıncalı bir tarafı yoktur. Kimseden icazet almaya gerek yoktur. Türkiye bağımsız bir ülkedir.ABD'nin keyfine bakarak ticari çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz, Ortata bir rüşvet çarkı varsa bunun yargılanmasının yapılacağı yer Türkiye'dir. ABD hainlere kollarını açarken Türkiye'ye mi danıştı? Önceden planlanmış itirafların bizim için bağlayıcılığı yoktur.

- ABD terör örgütlerini kışkırtmış kanımızın dökülmesini seyretmiştir. Hangi taşı kaldırsak altından ABD çıkmıştır. Türkiye kendi varlık haklarına sahip çıkacak güçtedir.

ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıması

- ABD Başkanı Trump, skandal bir karara imza atmıştır. ABD Başkanı Ortadoğu'nun dengeleriyle oynamaya nasıl kalkışabilmektedir? İç siyasette zor günler yaşayan Trump, 22 yıllık ertelemeyi bitirmiş, çirkin sözü tutmuş, Kudüs'e adeta füze fırlatmıştır.

"Trump skandal bir karara imza atmıştır"

- Trump skandal bir karara imza atmıştır. ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır, dünyanın dengeleriyle oynamaya nasıl kalkışabilmiştir. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanımlanmasından sonra bölgede barıştan bahsedilemeyecektir. Evanjelist tezgah Trump'ın iradesine zincir vurmuştur. 3. intifada çağrısı yapılmıştır. Kudüs ilk kıblemizdir, Mirac'ımızın muazzez hatırasıdır. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması din savaşlarını tetikleyecektir. Türkiye Kudüs kararı geri çekilinceye kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerini en düşük noktaya indirmelidir. İslam ülkeleri İsrail ile kurulmuş ilişkilerini gözden geçirmeli, irtibat ve diyaloglar askıya alınmalıdır."

TRT HABER