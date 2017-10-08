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Bahçeli: Söz ağızdan çıkmıştır, dediğimizi yaparız

Ankara'da "Kerkük Sevdalıları" programına katılan Bahçeli, "Beş bin ülkücü hazır demişsek, karar verilmiş, söz bir defa ağızdan çıkmıştır. Dediğimizi yaparız" ifadesini kullandı.

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Bahçeli: Söz ağızdan çıkmıştır, dediğimizi yaparız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Kerkük Sevdalıları ile Buluşma" programında yaptığı konuşmasında, "(Irak'ın kuzeyinde yapılan gayrimeşru referandum) Beş bin ülkücü hazır demişsek, karar verilmiş, söz bir defa ağızdan çıkmıştır. Dediğimizi yapar, yaptığımızı dosta da düşmana da delilleriyle gösteririz. Bedenlerimizi ortaya koyarak ihaneti deliğe süpürürüz. Boş konuşmuyoruz, kurusıkı atmıyoruz." dedi.

"Aynı siperdeyiz, aynı cephedeyiz, aynı saftayız"

MHP'nin, devletin ve hükümetin yanında sağlam, tavizsiz, milli çıkarlara uygun bir şekilde duracağını ifade eden Bahçeli, "Aynı siperdeyiz, aynı cephedeyiz, aynı saftayız." dedi.

Bahçeli şöyle devam etti:

"Türkiye'nin tüm düşmanlarına karşı biriz, beraberiz, çok güçlüyüz. Bu iradeyi kıramayacaklar, bu azmi bozamayacaklar, bu kaleyi aşamayacaklar. Şayet Barzani aklını başına almazsa bir gece orada görünmek, bağımsızlıkta ısrar ederse Misak-ı Milli'nin namusunu çiğnetmemek bizim boynumuzun borcudur." 

Etiketler: Kerkük, bahçeli, ıkby referandum, Irak, Barzani
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