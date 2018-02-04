MHP Genel Başkanı Bahçeli: Zeytin Dalı Harekatı'ndaki asıl gaye barışın sağlanması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen "1923 Projenin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu.

ABD suçüstü yakalanmıştır

Küresel güçlerin 4 parçalı sözde Kürdistan'ı hayata geçirmeyi planladığını, Irak işgaliyle başlatılan sürecin Suriye'deki iç savaş ortamıyla ilerletmek, yaygınlaştırmak istendiğini anlatan Bahçeli, şunları söyledi:

"İnsanlığın yüz karaları bölgeye söz gelimi demokrasiyi getireceklerdi. Ortadoğu'yu özgürleştireceklerdi. Akıllarınca ve bir asırdır yaptıkları gibi uygarlık taşıyacaklardı. Hedefler sinsi ve zalimdi. Emeller alçak ve insanlık dışıydı. Irak, Suriye, İran ve Türkiye'nin bölünmesi amaçlanmıştı. Özellikle ABD sorumsuz ve saygısız bir şekilde terör örgütleriyle aynı kareye girdi, aynı hizada, aynı şer planın içinde yer aldı. ABD yönetimi IŞID ile mücadele gerekçesine sığınıp, PYD/PKK'yi desteklemekten, arkasında durmaktan en ufak rahatsızlık duymadı. Bölgesel istikrarı ve barış ortamını tehlikeye atan ABD'nin görünen amacı PYD/PKK'ya Irak'tan başlayarak, Akdeniz'e uzanacak terör koridoru açtırmaktır. Ardından da bir terör devleti inşa etmek ve ettirmektir. Bu maksatla sınır muhafız birliği adı altında PYD/PKK'lı teröristlere sözde ordu kurdurma teşebbüslerine tanık olunmuştur. Bunun bir sonraki adımında ise siyasi meşrulaştırma gayretlerinin olacağı ise artık sır değildi. Ancak ABD suçüstü yakalanmıştır. Türkiye'nin bu çabalara müsaade etmesi doğal olarak aklın inkarıdır."

"Ok yaydan çıkmış, Türk'ün sabrı artık tükenmiştir"

Bahçeli, Afrin'deki PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın yerinde ve son derece büyük anlam ve öneme sahip olduğunu vurguladı.

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra başlayan Afrin Harekatı'nı Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının icrası olarak değerlendiren Bahçeli, bu operasyonun hukuki, insani ve haklı olduğunu, bölgesel istikrarın korunmasını amaç edindiğini belirtti.

Harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının esastır

Harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının esas olduğunu anlatan Devlet Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Zeytin Dalı Harekatı küresel zulmün terör örgütleri kanalıyla hayata geçirmeye çalıştığı kanlı hesaplara karşı Türkiye ve bölge ülkelerinin huzur ve istikrarını tesis etmek üzere planlanmış milli ve stratejik bir hamledir. Bundan kesinlikle geriye dönüş yoktur, olamayacaktır. Ok yaydan çıkmış, Türk'ün sabrı artık tükenmiştir. Yörüklerin ayranı kabarmıştır. Yalanlara karnımız toktur, oyalama girişimlerine artık tahammülümüz yoktur. Gün doğmuş, şafak sökmüş, siyah ve beyaz birbirinden ayrılmıştır. Kimin ne yapmak istediği, neyi hedeflediği bizim nazarımızda belli olmuştur. Felaket senaryoları güdenlere karşı kahraman Mehmetçiğimiz bir kez daha tarihi bir sorumluluk üstlenerek sefere çıkmıştır. Biliyor ve inanıyoruz ki sefer bizim, zafer Allah'ındır. Hedef ise Kızılelma'dır."

Bahçeli, 15 Temmuz'da milletin tankını yine milletin üzerine süren FETÖ'cü alçakların dip bucak temizliğinin yapıldığını, bu defa da sınır ötesindeki hainlerin üstüne kahraman Türk askerlerinin Kızılelma şuuruyla tank sürdüğünü, top attığını ve jetlerle vurduğunu aktardı.

"Harekatın asıl gayesi Suriye'de huzur ve barış ortamının sağlanmasıdır"

Bahçeli, insanlık onur ve haysiyetinin Afrin'de yeniden layık olduğu seviyeye ulaşacağını, bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin başaracağını bildirdi.

Teröristlerle beraber karanlık ve kanlı hesap yapanların da mutlaka bozguna uğrayacaklarını vurgulayan Bahçeli, dualar ve desteklerin sonuna kadar Mehmetçiklerle beraber olduğunu ifade etti.

Şimdiye kadar 900'e yakın teröristin etkisiz hale getirilmesinin, çok sayıda yerleşim birimi ve kırsal kesimin terör unsurlarından arındırılmasının harekatın başarısını her yönüyle ortaya koyduğunu vurgulayan Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Burseya ve Darmık Dağı başta olmak üzere, teröristlerden temizlenen alanlarda artık Türk bayrağı dalgalanmaktadır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize, sınır ötesinden fırlatılan füzeler sonucunda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diliyorum. 16. güne giren Zeytin Dalı Harekatı'ndaki asıl gaye Suriye'de huzur ve barış ortamının sağlanması, Suriye topraklarının gerçek sahiplerine iadesidir. Afrin ile başlatılan sınır temizliğimiz mutlak suretle ve ilk etapta Menbiç olmak üzere, diğer alanları da kapsamalıdır ve inşallah da kapsayacaktır. Nerede bir terör unsuru varsa imha edilmeli, milli bekamıza yönelik tüm tehditler ortadan kaldırılmalıdır. Teröristler inlerine saklansalar da hendeklere girseler de fark etmeyecektir. Her nereye yuvalandılarsa orada başlarının ezilme zamanı gelmiştir. İster Fırat Nehri’nin doğusu olsun, isterse batısı; PKK/PYD nerde bulunursa bulunsun canidir, katildir, haindir, şiddetle cezalandırılmalıdır."

"Afrin'le başlayan temizlik menbiç ve diğer alanları kapsamalıdır"

Bahçeli, 16’ncı güne giren Zeytin Dalı Harekatı’ndaki asıl gayenin Suriye’de huzur ve barış ortamının sağlanması olduğunu hatırlattı.

"Afrin ile başlatılan sınır temizliğimiz mutlak suretle ve ilk etapta Menbiç olmak üzere diğer alanları da kapsamalıdır. Ve inşallah da kapsayacaktır. Nerede bir terör unsuru varsa imha edilmeli, milli bekamıza yönelik tüm tehditler ortadan kaldırılmalıdır. Teröristler inlerine saklansalar da, hendeklere girseler de fark etmeyecektir. Her nereye yuvalandılarsa orada başlarının ezilme zamanı gelmiştir. İster Fırat Nehri’nin doğusu olsun, isterse batısı; PKK/PYD nerde bulunursa bulunsun canidir, katildir, haindir, şiddetle cezalandırılmalıdır."

"TSK ve ÖSO arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devamı elzemdir, yararlıdır"

Özgür Suriye Ordusu'na yapılan eleştirilere sert cevap veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Suriye’de Mehmetçikle omuz omuza çarpışan, terör örgütlerine göz açtırmayan, varlık gayesi açık olan bir oluşumdur. dedi.

Bahçeli, ÖSO’nun, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik ile omuz omuza mücadelesi sırasında çok sayıda kayıpları verdiğini söyledi.

"ÖSO, topraklarını ve Suriyelilerin varlıklarını koruma çabasındadır. Kim ne derse desin ÖSO, Suriyelilerin zulüm ve esaret karşısında oluşturdukları vatan savunmasının bayrağını taşımaktadır. Halen Afrin’de çok sayıda ÖSO mensubu gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı’na katılmakta, terörle mücadele etmektedir. TSK ve ÖSO arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devamı elzemdir, yararlıdır. Türkiye’nin çabaları sayesinde bugün Fırat Kalkanı Bölgesi’nde sayıları yüz bini aşan Suriyeli huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır. Her türlü insani hizmet ve yardım bu bölgede Türkiye’nin verdiği destekle mağdurlara ulaşmış, hayat normale dönmüştür. Aynı yerde çok sayıda okullar açılmıştır, hastaneler çalışır vaziyettedir, alt yapı yeniden imar edilmiştir ve sosyal hayatın devamı için gerekli olan diğer tüm hizmetler faal durumdadır."

"CHP, TSK'nın sınır ötesi harekâtını sulandırmakta, ÖSO’yu karalamaktadır"

Bahçeli, CHP'ye ÖSO'ye yaptıkları eleştirilerden dolayı yüklendi.

"CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi harekâtını sulandırabilmek gayesiyle ÖSO’yu karalamaktadır. Bunların asıl rahatsızlığı Suriye’nin kuzeyindeki PKK/PYD’li teröristlerin köşeye sıkışması, kapana kıstırılmasıdır. Kandil seviciliği, PKK/PYD yandaşlığı bunlar için adeta ana siyaset konusu haline gelmiştir. Şu işe bakın ki, Türk milleti askerinin yanında dualarla yer alırken CHP, HDP’yle eşgüdüm halinde askerlerimizin mücadele azmini sekteye uğratmanın çabası içerisindedir. Mehmetçiğe doğrudan söz söylemeye korkanlar ÖSO üzerinden sinsi bir oyun tezgahlamaktadır. Asıl niyet Zeytin Dalı Harekâtı’nın zayıflatılmasıdır. Bu hainliği yapacak kadar gözü dönenler ne yazık ki kendilerine CHP’de yer bulmuşlardır.

ÖSO’ya terörist yakıştırması yapan CHP zihniyeti, yakın geçmişte PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin terör örgütü olmadığını iddia ediyordu. Hatta eli kanlı bu hain teröristleri vatanlarını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak değerlendiriyorlardı. Şimdi de bir CHP milletvekili kalkmış, utanmadan, yüzü kızarmadan PYD’yi aklamaya çabalamıştır. Neymiş, PYD’nin terör örgütü olup olmadığına dair değerlendirme yapacak istihbarı bir bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değillermiş. Mesela dün Afrin, Çukurca ve Kilis hudut bölgesinde kahramanlarımızı şehit eden hainlerin kimler ve hangi örgütün tetikçiliğini yapanlar olduğunu bu işbirlikçi kafa demek ki hala anlayamamış, hala görememiş.

HDP’liler PYD’ye, YPG’ye sırtını dayamışlardı, CHP’liler de yakasını kaptırmış, iradelerini kiraya vermişlerdir. PYD’ye terör örgütü diyemeyen bizim nazarımızda maskeli PYD’li, mazbatalı YPG’lidir. CHP gerçeği işte budur. Bunlar bir türlü Türkiye’nin menfaatlerinin yanında durmayı beceremeyip, Türkiye hasımlarına aradıkları fırsatı vermeye gönüllülerdir. Nerede bir Türklük ve Türkiye hasmı varsa onların yanında saf tutmayı marifet sayan; HDP, İP, FETÖ, PKK, PYD’yle düşüp kalkan sefillerdir. Diğer yandan karanlık suretli sözde aydın, gazeteci ve eski siyasetçi sıfatını taşıyan bazı çürümüşler de savaş istemiyoruz çağrılarıyla öne çıkmışlardır. Afrin’e yönelik düzenlenen meşru harekâta leke düşürebileceklerini zannediyorlar. Be hey ahmaklar! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar! PKK’lı caniler askerimize, polisimize, öğretmenimize, cami imamlarımıza, masum vatandaşlarımıza ve hatta kundaktaki bebeklere kurşun sıkarken niye sesiniz çıkmıyordu? Siz kimsiniz, neye hizmet ediyorsunuz? Nedir derdiniz? Nereye varmayı ümit ediyorsunuz?