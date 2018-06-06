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Bahçeli: Komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmadı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, göreve geldiğinde, Korgeneral Temel'in apoletlerini sökeceğini söylemesine sert sözlerle tepki gösterdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Sivas Bölge İstişare Toplantısı"nda konuştu.

Devlet Bahçeli, Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökeceğini söyleyen CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.

"Komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmadı"

MHP Lideri Bahçeli "Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. İnce işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan edep ve terbiye yoksunu siyasi duruşa Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman, Amasya kısaca büyük milletimiz, doğudan batıya, kuzeyden güneye haddini bildirecek karardadır, kötülüğü kurutacak güçtedir." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, Korgeneral İsmail Metin Temel, apolet
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