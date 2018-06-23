Bahçeli: İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri öncesinde son mitingini Ankara'da yaptı.

"Kalleş güçler ortam bekliyor, hafife almayalım"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı.

"O zaman yeni bir haçlı akınına maruz kaldık. Bu akın püskürtülmüş olsa da sona ermiş değildir. Türkiye düşmanları pusuda, zalimler küflü gözetleme kulesindedir. Terör örgütleri, arkalarındaki kindar ve kalleş güçler ortam bekliyorlar. Hafife almayalım."

"Bir olmazsak acı sonuçlarla karşılaşabiliriz"

Devlet Bahçeli, bölgesel ve küresel planlara işaret etti, ekonomik saldırıların ve uluslararası komploların devrede olduğunu söyledi.

"Yine deneyecekleri, yine teşebbüs edecekler, göz yumulmamalı. Bir kez daha üzerimize gelecekler çünkü tarih böyle söylüyor. Biz içimizde bir olmazsak, ittifakla ihaneti göğüslemezsek korkarım ki acı verici sonuçlarla karşılaşmamız mukadderdir. PKK karşımızdadır, PYD, YPG etrafımızdadır. FETÖ kripto damarıyla faal haldedir. "

"Bunlar aynı bağın dikeni"

Muhalefetin terör örgütleriyle bağlantısına tepki gösteren Bahçeli, "Bunlar aynı yolun yolcusu" dedi ve ekledi:

"Kumpaslar iç ve dış odaklar kanlı hedefler için dolaşımdadır. Gelişmeleri okuduk, ne yapmamız gerektiği üzerine sabahlara kadar kafa yorduk. Türkiye Cumhuriyetini daha sağlam temellere oturtmak, devleti daha etkin konuma getirmek zorundaydık. Ha PKK ha CHP, ha HDP ha CHP, ha İP ha CHP, aralarındaki bir fark yoktur. Bunlar aynı bağın dikenidir. 15 Temmuz'un rövanşını almak için dümen başına geçenlere Türk milleti asla izin vermeyecektir."

"PKK gizli ortakları sinsi aşıkları"

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı dışındaki partileri de eleştirdi.

"Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır. İP zaten imamesinden kopmuş dağılmıştır. HDP ise CHP'nin kanatları altındadır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur. Afrine operasyon yapılır CHP karşı çıkar, Kandil vurulur cevap CHP'den gelir. Pensilvanyaya ağızlarını açmazlar FETÖ onlar için adeta yok gibidir PKK ise gizli ortakları sinsi aşıklarıdır."

Kaynak: TRT Haber