Bahçeli: Gerekirse savaş sebebi sayılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin, "Barzani'nin, Türkmen kentlerini kapsamına alan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmalıdır. Bilinmelidir ki muhtemel bu referandum, Kürdistan provasıdır. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin tamamen aleyhinedir. Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"MHP, dış politikada hükümet ve devletin yanındadır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türk milleti, Almanya'nın şamar oğlanı, kum torbası, stres topu, canı sıkılınca azarlayacağı tutsak ve aciz bir yığın, kuru bir kalabalık değildir. Herkes haddini bilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, önüne gelenin posta koyacağı, parmak sallayıp hizaya getireceği yeni yetme çadır devleti hiç değildir. Bu çerçevede MHP, dış politikada hükümet ve devletin yanındadır, Almanya'ya karşı izlenen politikaları doğru bulduğundan, samimiyetle desteklemektedir." dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Alman siyasetçilerin ipe sapa gelmez ve iç siyasetlerini tahkim için yaptıkları hataları, skandal açıklamaları, yanlı ve terör örgütleriyle aynı kareye düşen sorumsuz ve sakat tavırları gözümüzden kaçmamaktadır. Almanya, yeri gelince demokrat, yeri gelince özgürlükçü, yeri gelince gelişmiş ülke pozuna bürünürken, terör örgütlerine el altından vermiş olduğu örtülemez katkı ve desteklerle de suçüstü yakalanmaktadır. FETÖ Almanya'dadır, PKK Almanya'da cirit atmaktadır. Adil Öksüz isimli teröristin Türkiye'den nasıl çıktığı, hangi yol ve vasıtalarla çıkarıldığı, kimlerle telefonlaştığı muammadır, gizemini korumaktadır."

"CHP bundan siyasi çıkar sağlama hevesindedir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bize göre anamuhalefet partisi liderinin tutuklanmasıyla ilgili polemikler demokrasi hayatımıza zarar vermekte, siyasi havayı kirletmektedir. Bilinçli, sistematik, defolu, kara bir kampanya tedavüldedir. CHP ise bundan siyasi çıkar sağlama hevesindedir. Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun, ortada fol yok, yumurta yokken, yalnızca Cumhurbaşkanının anlık bir beyanından anormal sonuçlar üretmesi, muhalefetin güçlenmesini kelepçeye bağlaması bize göre trajikomiktir."